“Komplikasyon Mu? Malpraktis Mi?” Konulu Konferans Düzenleniyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası “Komplikasyon mu? Malpraktis mi?” konulu konferans düzenliyor.

Konferans, bugün ve yarın Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasında yer alacak. Konferansın saat 12.30’da başlayacak.

Odadan yapılan açıklamaya göre konferansta, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan Prof. Dr. İbrahim Üzün, Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalından Prof. Dr. Halis Dokgöz, Prof. Dr. Hakan Kar ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden Uz. Dr. İdris Deniz sunum yapacak