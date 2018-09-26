Bakanlar Kurulu’Ndan Sosyal Sigortalara Borcu Olan İşletmelere İndirim

Bakanlar Kurulu, Sosyal Sigortalara Ocak 2015’ten bugüne borcu olan işletmelere, Ekim ayında güncel primlerini ödeme, Ocak ayı itibarıyla da gecikme faizlerinden, taksitlendirmede ve peşin ödemede indirim yapma kararı aldı.

Başbakan Tufan Erhürman,sosyal medya hesabından dünkü Bakanlar Kurulu’ndan geçen yasa gücünde kararnameye ilişkin açıklama yaptı.Başbakan Erhürman, KKTC’ndeki işletmelerin bu dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıların bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirildiğini ve karar alındığını açıkladı.

Buna göre Bakanlar Kurulu’ndan bugün geçen yasa gücünde kararnamelerle, Sosyal Sigortalar Yasası altında, Ocak 2015’ten bugüne borcu olan işletmelere, Ekim ayında güncel primlerini ödeme, Ocak ayı itibarıyla da gecikme faizlerinden, taksitlendirmede % 75, peşin ödemede %85 indirim yapılarak borçlarını ödeme olanağı sağlandı.

Ayrıca sigorta prim borcu olmayan işletmeler de ödemelerinde % 1.5 indirimden yararlanacak.