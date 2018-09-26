3 Garantörden New York’Ta Görüşme

Kıbrıs’ta Üç garantör ülke, New York’ta gayri resmi görüşme yapacak. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları İngiltere’nin ev sahipliğindeki çalışma yemeğinde Kıbrıs konusunu konuşacak. Çalışma yemeği Kıbrı