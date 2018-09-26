Erdoğan İle Trump Sohbet Etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’na hitabı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya geldi.

El sıkıştıktan sonra bir süre sohbet eden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Trump’a da eşi Melania Trump eşlik etti.

Bu görüşmenin ardından salona geçen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’na hitap etti.

CNN/