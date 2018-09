Trump: Esed Kimyasal Silah Kullanırsa Harekete Geçeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Esed rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda ABD’nin harekete geçeceğini belirtti.

BM Genel Kurulu’nda konuşan ABD Başkanı Trump, petrol ihraç eden ülkelere fiyatları düşürme çağrısında da bulundu.

İşte ABD Başkanı Donald Trump’ın BM Genel Kurulu’ndaki açıklamalarından satır başları:

Bir yıl önce sizin önünüze yine çıkmıştım, size hitap etmiştim. Dünyamızın karşı karşıya olduğu tehditleri söylemiş ve daha parlak bir gelecek için, insanlık için neler yapabileceğimizden söz etmiştim. Bugün yine buradayım BM Genel Meclisi’nde ve aldığımız yolu sizlere anlatmak isterim.

Benim yönetimim bizim tarihimizdeki çoğu yönetimin çok daha ötesine gitti. Gülmenizi beklemiyordum ama teşekkürler yine de. Amerikan ekonomisi şu anda adeta bir patlama yakaladı ben seçildiğimden beri, 10 trilyon dolarlık bir birikim yakaladık. Borsamız her zamankinden iyi durumda. Ve borcumuz neredeyse yarı yarıya düştü. Asyalı Amerikalılar, pek çok etnik kökende ülkemizde yaşayan Amerikalılar için işsizlik hiç olmadığı kadar düşük durumda. En büyük reformları, vergi indirimlerini biz yaptık. Büyük bir duvar örmeye başladık. ,

ABD daha iyi bir yer olacak, daha güvenli bir yer olacak. Son iki yıl içinde bunu gerçekleştirdim. Amerika için Amerika’nın halkı için adım atıyoruz. Ama aynı zamanda dünya için de adımlar atıyoruz. Bu bizim vatandaşlarımız için iyi bir haber; şuna inanıyoruz. Uluslar kendi komşu ülkelerinin haklarına saygı duyarsa ve her ulus kendi halklarının haklarını savunursa dünya daha iyi bir yer olacak. Her birimiz çok seçkin bir kültürün bizleri bir araya getirdiği bir çatının altındayız. Bizleri birleştiren değerleri burada hep beraber kutluyoruz. İşte bu yüzden Amerika her zaman işbirliği ve bağımsızlığı ön planda tuttu. Hiçbir zaman dünyayı domine etmeye çalışmadı. Ben burada bütün uluslararası haklarına saygı gösterilmesine inanıyorum. Amerika sizlere neye ibadet edeceğinizi, nasıl davranacağınızı söylemez asla. Biz barış için çalışıyoruz. Amerika’yı dünyanın her yerinde temsil ettim ve dostane ilişkiler geliştirmek için gelimden geleni yaptım.

