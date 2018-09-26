26 Eylül 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Arjantin Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti
26 Eylül 2018 Çarşamba Saat 11:16

Arjantin Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti

Arjantin Merkez Bankası Başkanı Luis Caputo, Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye istifasını verdi. Arjantin MB'den yapılan açıklamaya göre Caputo, kişisel nedenlerle istifa etti. Açıklamada, "IMF ile yeni anlaşmanın bütçeye,

Arjantin Merkez Bankası Başkanı Luis Caputo, Devlet Başkanı Mauricio Macri’ye istifasını verdi.

Arjantin MB’den yapılan açıklamaya göre Caputo, kişisel nedenlerle istifa etti.

Açıklamada, “IMF ile yeni anlaşmanın bütçeye, finansal piyasalara, para politikasına ve kurların durumuna güveni yeniden tesis edeceğine inanç ile birlikte, bu istifa kişisel nedenler kaynaklı” denildi.

Caputo, istifa eden Federico Sturzengger’in yerine 15 Haziran’da bu göreve getirilmişti.

Arjantin, ekonomide zor günler geçirilmesi nedeniyle IMF ile 50 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

 

Timeturk/

Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
Arjantin Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Trump: Esed Kimyasal Silah Kullanırsa Harekete Geçeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, Esed rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda ABD'nin harekete geçeceğini belirtti. BM Genel Kurulu'nda konuşan  ABD Başkanı Trump, petrol ihraç eden ülkelere fiyatları düşürme çağrısında da bulu...
Afganistan’Da Hava Saldırılarında 6 Ayda 149 Sivil Öldü
Afganistan'da bu yılın ilk altı ayında hava saldırılarında 149 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. BM'nin Afganistan Yardım Misyonundan (yapılan açıklamada, 2018 yılının ilk altı ayında Afganistan'da düzenlenen hava ...
Arjantin Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti
Arjantin Merkez Bankası Başkanı Luis Caputo, Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye istifasını verdi. Arjantin MB'den yapılan açıklamaya göre Caputo, kişisel nedenlerle istifa etti. Açıklamada, "IMF ile yeni anlaşmanın bütçeye, ...
Guam’Da 6,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Pasifik Okyanusu'ndaki ABD'ye ait Guam Adası açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Inarajan köyünün 197 kilometre güneydoğusu olan 6,4 büyüklüğündeki depre...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani’Den Ahvaz Saldırısı Açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ahvaz kentindeki saldırıyı gerçekleştiren örgütün Basra Körfezi'ndeki bir devlet tarafından desteklendiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ahvaz kentindeki saldırıyı hangi örgütün ge...
Maliki: Abd’Nin Kararını Şikayet Edeceğiz
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı almasında bu yana Filistin tarafının hiçbir ABD'li yetkili ile bir araya gelmediğini söyledi. Filistin Dışişleri ...
İsrail Gazze’Yi Vurdu
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Safiyye sınır bölgesinde "yanan uçurtma ve balon taşıdığı"...
İrlanda Filistin Devletini Tanıyabileceğini Açıkladı
İrlanda Filistin devletini tanıyabileceğini açıkladı. İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Filistin ile İsrail arasındaki barış müzakerelerinde ilerleme olmaması halinde ülkesinin Filistin devletini tanıyabileceğini söy...
Suriyeli Muhaliflerden İdlib Mutabakatına Destek Geldi
İdlib'deki en büyük askeri grup Ulusal Özgürleştirme Cephesi, mutabakatı desteklediklerini açıkladı. Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, İdli...
Tanzanya’Daki Feribot Kazasında Ölü Sayısı 196’Ya Yükseldi
Tanzanya'da bir yolcu feribotunun Viktorya Gölü'nde alabora olması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı. Ülkede kazada hayatını kaybedenler anısına 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Tanzanya Devlet Başka...
Florence Kasırgası Can Almaya Devam Ediyor
ABD'nin doğu yakasını cuma günü etkisi altına alan ve "tropik depresyon" kategorisine düşürülen Florence kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e çıktı. Güney Carolina eyaletinde bir polis aracının s...
Tusk: Göçü Suçlama Oyununu Bırakın
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, birlik içinde kimi ülkelerin göç konusunu siyasi malzeme olarak kullandığına dikkati çekerek, "Bu akşam liderlere, göçü suçlama oyununu bırakmaları çağrısında bulunacağım." dedi...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans