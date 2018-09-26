Arjantin Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti

Arjantin Merkez Bankası Başkanı Luis Caputo, Devlet Başkanı Mauricio Macri’ye istifasını verdi.

Arjantin MB’den yapılan açıklamaya göre Caputo, kişisel nedenlerle istifa etti.

Açıklamada, “IMF ile yeni anlaşmanın bütçeye, finansal piyasalara, para politikasına ve kurların durumuna güveni yeniden tesis edeceğine inanç ile birlikte, bu istifa kişisel nedenler kaynaklı” denildi.

Caputo, istifa eden Federico Sturzengger’in yerine 15 Haziran’da bu göreve getirilmişti.

Arjantin, ekonomide zor günler geçirilmesi nedeniyle IMF ile 50 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

Timeturk/