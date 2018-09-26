Döviz Güne Düşüşle Başladı

Döviz kurları günün ilk saatlerine düşük seviyede başladı. Saat 10.00 itibarıyla döviz kurları şu seviyelerde seyrediyor: İngiliz Sterlini – Alış: 8,00 61 satış: 8,0252 Euro – Alış: 7,19 21 satış: 7,20 69 Amerikan Doları – Alış: 6,11 59 satış: 6,12 29 Piyasalar yarınki ABD Merkez Bankası kararını bekliyor. Fed’in faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor.