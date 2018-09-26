26 Eylül 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Döviz Güne Düşüşle Başladı
26 Eylül 2018 Çarşamba Saat 11:16

Döviz Güne Düşüşle Başladı

Döviz kurları günün ilk saatlerine düşük seviyede başladı. Saat 10.00 itibarıyla döviz kurları şu seviyelerde seyrediyor: İngiliz Sterlini - Alış: 8,00 61 satış: 8,0252 Euro - Alış: 7,19 21 satış: 7,20 69 Amerikan Doları - Alış: 6

Döviz kurları günün ilk saatlerine düşük seviyede başladı. Saat 10.00 itibarıyla döviz kurları şu seviyelerde seyrediyor: İngiliz Sterlini – Alış: 8,00 61 satış: 8,0252 Euro – Alış: 7,19 21 satış: 7,20 69 Amerikan Doları – Alış: 6,11 59 satış: 6,12 29 Piyasalar yarınki ABD Merkez Bankası kararını bekliyor. Fed’in faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor.

Bu haber toplam 126 defa okunmuştur
Döviz Güne Düşüşle Başladı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Döviz Güne Düşüşle Başladı
Döviz kurları günün ilk saatlerine düşük seviyede başladı. Saat 10.00 itibarıyla döviz kurları şu seviyelerde seyrediyor: İngiliz Sterlini - Alış: 8,00 61 satış: 8,0252 Euro - Alış: 7,19 21 satış: 7,20 69 Amerikan Doları - Alış: 6...
Koopbank 59 Yaşında
Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Koopbank, 59. kuruluş yıl dönümünü kutlarken yeni genel müdürlük binasını hizmete açtı. Telekomünikasyon Dairesi yanındaki yeni binanın açılışı nedeniyle düzenlenen törene, Ekonomi ve Enerji...
Dövizde Son Durum
TC Merkez Bankası'nın Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artışı yapacağına yönelik beklentilerle geçen haftanın son iki gününde düşüşe geçen Dolar dar bantta yatay seyrediyor. Bankalararası piyasada dolar...
Dövizdeki Dalgalanma Sürüyor
Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artışa gidildi. 6 aya kadar vadeli hesaplarda kesinti oranı yüzde 20'ye çekildi. Dolar/TL bu sabah kayıplarının bir kısmını geri alarak 6,38'lere kadar çekilmesinin ardından bankalarar...
Dövizde Son Durum!
Bayram tatili sonrası piyasalar yine hareketlendi. Geçen haftanın son işlem gününde 6,1356 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 1,4 azalışla 5,9990 seviyesinden tamamlamıştı. Bugün yeniden yükselişe geçen Dolar 6.20 seviyeleri...
Döviz, Haftaya Sakin Başladı
Piyasalar bayram tatili sonrası yeni haftaya sakin başladı. Dolar bankalararası piyasada 6 lira civarında hareket ediyor. 12 Ağustos'ta 7 liranın üzerine çıkan dolar, atılan adımlar sonrası yönünü aşağı çevirdi. Euro 7 civarında,...
Abd Gerilimi Doları Fırlattı
ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım kararı alması sonucu Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde 4.98’in üzerinde işlem gören Dolar TL kuru gün içinde 5.09 seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD ...
Dolar 5Tl’yi Aştı
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklayacağı haberleri üzerine 5 TL'nin üzerine çıktı. Akşam saatlerinde 4,99 seviyelerine kadar çıkan dolar tarihi bir rekor daha kırarak 5 lirayı aştı. Yüksek enflasyon ve gü...
Imf: Euro Bölgesi’Nin Büyümesi Hala Güçlü
Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin halen güçlü seyrini koruduğunu belirterek, yapısal reformların artırılması ve mali tamponların güçlendirilmesi çağrısında bulundu. IMF'nin Euro Bölgesi'n...
Dövizin Yükselişi Durdurulamıyor
Türkiye Merkez Bankası’nın faiz artırma ve daha fazla döviz satma yönündeki kararları dövizi frenlemedi.Döviz, faiz artırma kararının ardından bir miktar gerilese de da sabah saatlerinden itibaren yeniden yükselişe geçti. Piyasalarda d...
Döviz Zirve Üzerine Zirve Yapıyor
Döviz zirve üzerine zirve yapıyor, Türk Lirası eriyor. Dövizin dün gece yarısından itibaren başlayan sert yükselişi bugünün öğle saatlerine kadar sürdü. Piyasalarda Euro 5.7, Sterlin, 6.5, dolar ise 4.85 civarlarından işlem görüyor...
Döviz’De Yükseliş Devam Ediyor
Para piyasalarında, dövizin önlenemez yükselişi sürüyor. İngiliz sterlini günü 6 TL’den tamamladı. Euro 5.3, Dolar ise 4.45 civarlarından işlem görüyor
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans