Tazegül, Macaristan’Da Zirvede

Atlet Hakan Tazegül’ün de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri Kros takımı Macaristan’da şampiyon oldu. 21-24 Eylül tarihlerinde Macaristan’ın Budapeşte kentinde yapılan ‘Nato Run’ koşu festivalinde 12 Ülke arasında takım halinde