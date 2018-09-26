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26 Eylül 2018 Çarşamba Saat 11:17
Tazegül, Macaristan’Da Zirvede
Atlet Hakan Tazegül’ün de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri Kros takımı Macaristan’da şampiyon oldu. 21-24 Eylül tarihlerinde Macaristan’ın Budapeşte kentinde yapılan ‘Nato Run’ koşu festivalinde 12 Ülke arasında takım halinde
Atlet Hakan Tazegül’ün de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri Kros takımı Macaristan’da şampiyon oldu.
21-24 Eylül tarihlerinde Macaristan’ın Budapeşte kentinde yapılan ‘Nato Run’ koşu festivalinde 12 Ülke arasında takım halinde birinci Türkiye göğsümüzü kabarttı. 4 kişilik Türkiye ekibinde ülkemiz atletlerinden Hakan Tazegül de yer aldı.
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