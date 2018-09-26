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Kickbokscular Kıyasıya Mücadele Ettiler
26 Eylül 2018 Çarşamba Saat 11:17

Kickbokscular Kıyasıya Mücadele Ettiler

2018 Kickboks Ligi (4.Ayak) Müsabakaları, geçtiğimiz gün İskele’de Caesar Resort Aktivite Alanı’nda yapıldı. Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde Point F

2018 Kickboks Ligi Müsabakaları, geçtiğimiz gün İskele’de Caesar Resort Aktivite Alanı’nda yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde Point Fighting ve Kick Light ve Müzikli Forum olarak yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları, Dernek başkanları ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Lefkoşa Savunma Sanatları Derneği sporcusu Alkan Kuni yaptığı gösteri seyirciler tarafından büyük beğeni topladı. Bu başarılı gösterisinden dolayı Alkan Kuni Federasyon Başkanı Niyazi Demirel tarafından kupa ile ödüllendirildi.  Caesar Resort Genel Müdürü Hasan Kıraner’e ve İskele Belediyesi Meclis üyesi Sefa Kurukafa’ya Federasyona yaptıkları katkılardan dolayı Milletvekili Ersin Tatar ve Aytaç Çaluda tarafından plaket takdim edildi.

Ülkemizde bulunan Türkiye Kickboks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir’e katkılarından dolayı Federasyon Başkanı Niyazi Demirel tarafından plaket takdim edildi. Türkiye Kickboks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir ise Federasyon Başkanı Niyazi Demirel’e KKTC’deki başarılı çalışmalarından dolayı kılıç hediye etti.

Federasyon ve Caesar Resort Yönetimi işbirliğinde düzenlenen müsabakalar, sporcuların aileleri ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. Müsabakalar sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu Ek’te görüldüğü gibidir;

2018 KİCK-BOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI ve PUAN DURUMU:

 

 

 

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Kickbokscular Kıyasıya Mücadele Ettiler Haberi

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