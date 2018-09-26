Okçularımızdan Başarılı Sonuçlar

Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya Vedat Erbay Okçuluk Akademisi Yaz Kampı Şampiyonası’na katılan sporcularımı başarılı sonuçlar elde etti. Önceki gün (Cumartesi) gerçekleşen ve 56 Sporcunun mücadele ettiği Okçuluk yarışmasınd