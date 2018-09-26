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Taekwondo’Da, Bozatlı Adına Yarıştılar
26 Eylül 2018 Çarşamba Saat 11:17

Taekwondo’Da, Bozatlı Adına Yarıştılar

Taekwondo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Cahit Bozatlı Taekwondo Karate Budo Bölgelerarası kırış Şampiyonası dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde büyük çekişme ve tezahüratlar içerisinde yapıldı. Cahit Bozatlı Kırış

Taekwondo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Cahit Bozatlı Taekwondo Karate Budo Bölgelerarası kırış Şampiyonası dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde büyük çekişme ve tezahüratlar içerisinde yapıldı.

Cahit Bozatlı Kırış müsabakasının ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’in yanı sıra Cahit Bozatlı’nın eşi, çocukları, masterler ve antrenörler verdiler. Yarışmaların sonunda Girne bölgesi birinci olurken,  ikinciliği Lefkoşa Bölgesi,  üçüncülüğü ise Gazimağusa Bölgesi kazandı.

BAYANLAR KIRIŞ MUSABAKALARI SONUÇLARI

1.Kategori:     1.Ecem Sarı                2.Ayça Karip                          3.Azra Usta

2.Kategori:     1.Kayra Bilge             2.Gülce Iraz Doğan                3.Emine Gül Öztep

3.Kategori:     1.Ela Kılıç                  2.Asiye Öksüz                          3.İrem Şibli

4.Kategori:     1.Maryam Golabgir   2.Ana Tüysüz                         3.Dilfuza Babayeva

5.Kategori:     1.Nehir Seringöz        2.Dalya Nice Türk                 3.Songül Öztep

6.Kategori:     1.Açelya Ergin           3.Tülin Kartal                        3.Tuba Şener

7.Kategori:     1.Pınar Akarpınar      2.Elena Pakhomova             3.Gülcan Abdulayeva

 

ERKEKLER KIRIŞ MUSABAKALARI SONUÇLARI

1.Kategori:     1.Mustafa Baran İgrek         2.Kamil Umut Demir             3.Hasan Serdar

2.Kategori:     1.Arda Yılmaz                       2.Taha Erk                              3.Ufuk Eren Öztürk

3.Kategori:     1.Oğulcan Doğan                   2.Yunus Alaçam                    3.Önder Efe Cüce

4.Kategori:     1.Kağan Çağın                       2.Halil Keser                          3.Hasan Kaya

5.Kategori:     1.Emir Veysel Levent           2.Osman Kaya                        3.Ramadan Alaçam

6.Kategori:     1.Ege Kılıç                             2.Alex Tüysüz                         3.Ardem Karalar

7.Kategori:     1.Yunus Emre Tomak         2.Mustafa Ünal                      3.Semih Türkmen

8.Kategori:     1.Nikita Gordeev                 2.Miran Karalar                     3.Halil İbrahim Kurtoğlu

9.Kategori:     1.Mertcan Aslan                  2.Denktaş Karamahmutoğlu  3.Tuğra Tığ

10.Kategori:   1.Samuel Mauye                2.Eren Alp Uzun                    3.Mehmet Raif Koçak

11.Kategori:   1.Kemal Köstü                   2.Muhammed Emin               3.Yağız Cüce

12.Kategori:   1.Eray Dağ                         2.Kerim Karpuz                     3.Arda Aslan Öztürk

13.Kategori:   1.Rayan Golabgir              2.Süleyman Bozkurt              3.Atakan Ergin

14.Kategori:   1.Korhan Çağın                  2.Roham Golabgir                 3.Dmitry Gordeev

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Taekwondo’Da, Bozatlı Adına Yarıştılar Haberi

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