Enduro Tırmanma Yarışı Yapıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği Enduro Tırmanma yarışı Alsancak’ta MAR Construction sponsorluğunda yapıldı.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, sezonun tek Enduro Tırmanma yarışı, MAR Construction sponsorluğunda Alsancak bölgesinde yapıldı. Yaklaşık 900 metre uzunluğunda, zorlu fakat keyifli olan parkuru 36 yarışmacı üçer kez geçti. KKTC 2018 Enduro Şampiyonası’na puan veren yarış Cross ve ATV olmak üzere 2 kategoride toplam 7 sınıfta yapıldı. MX1A’da Yunus Özyay, MX1B’de Ali Savaşan, MX2’de Barış Hürkol Cross kategorisinde sınıflarını kazanan isimler oldular. ATV1 sınıfında Buğra Tabak, ATV2 sınıfında Halil Ersoy, ATV3 sınıfında Şevki Akdeniz ve ATV4 Sınıfında Sona Singh en büyük kupaları almaya hak kazanan isimler oldular. MAR Construction sponsorluğunda yapılan yarış; Alsancak Belediyesi, Capital Radyo, Capital Türk ve Güven Sigorta’nın da destekleriyle organize edilirken, yarış sonunda dereceye girenlere kupalarını MAR Construction adına Mehmetali Refikoğlu, KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu takdim etti.

Dereceye girenler:

MX1A

1.Yunus Özyay

2.Yücel Topcu

3.Faik Enderoğlu

MX1B

1.Ali Savaşan

2.Çağlar Çakır

3.Sami İsak

MX2

1.Barış Hürkol

2.Hasan Sezgin

3.Fırat Demir

ATV1

1.Buğra Tabak

2.Ahmet Türkoğlu

3.Caner Müjde

ATV2

1.Halil Ersoy

2.Doğuş Acaröz

3.Şakir Altaylı

ATV3

1.Şevki Akdeniz

2.Vural Tabak

3.Mehmet Damdelen

ATV4

1.Sona Singh

2.Buğur Kambillili