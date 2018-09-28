Kaçak Et Ele Geçirildi

Dün akşam saat 23:30 sıralarında, Demirhan’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir van araçta gümrüğü ödenmemiş toplam 76 paket içerisinde, yaklaşık 1644 kg ağırlığında sığır eti bulunarak emare olarak alınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak E.L. ve Ö.L. tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.