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Akıncı, Mogherini İle Görüştü
27 Eylül 2018 Perşembe Saat 10:33

Akıncı, Mogherini İle Görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmek üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bazı üst düzey görüşmeler ve ikili temaslarda da bulunuyor. Akıncı, New York’taki temasları çerçevesinde Av

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmek üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bazı üst düzey görüşmeler ve ikili temaslarda da bulunuyor. Akıncı, New York’taki temasları çerçevesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüştü.

New York’taki AB Delegasyonu binasında dün yerel saatle 17.30, Kıbrıs saatiyle 00.30’da gerçekleşen görüşmede Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs Türk tarafının AB’yle ilişkileri üzerinde durularak görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta çözüm yönünde kararlılığını her zaman ispatlayan Kıbrıs Türk halkının hassasiyet ve beklentilerini, ayrıca Avrupa Birliği’nin oynaması gereken yapıcı rol hakkında düşüncelerini Federica Mogherini’ye aktardı.
Akıncı-Mogherini görüşmesinde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin ve KKTC’nin New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le planlanan görüşmesi Genel Sekreter’den gelen talep üzerine erkene alındı.Akıncı- Gutteres görüşmesi Cuma günü New York saati ile 19.40’da gerçekleştirilecek. Görüşme Kıbrıs saati ile Cumartesi sabah 02.40’da başlayacak.Akıncı New York’ta bulunduğu sürede ikili temaslarının yanı sıra çeşitli medya kuruluşlarına röportajlar da verecek.

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Akıncı, Mogherini İle Görüştü Haberi

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