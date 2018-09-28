Sağlık Bakanı Filiz Besim Ankara’Da

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından düzenlenen ve açılışı yarın yapılacak olan “24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi”nin açılışına katılmak üzere dün akşam Ankara’ya gitti.Kongrenin açılışında konuşma yapacak olan Besim’i Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü karşıladı.

Besim, Ankara programı çerçevesinde, Ankara Üniversitesi Rektörlük ve Dekanlığı’nı ayrıca Psikiyatri Hastanesini ziyaret edecek.

Besim, Türkiye Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr.Hüseyin İlter, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel ve Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur ile de görüşecek.

29 Eylül’e kadar Ankara’da temaslarda bulunacak olan Bakan Besim’e Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu eşlik ediyor.