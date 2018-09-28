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İzmir’De Vapur Seferleri İptal Edildi
27 Eylül 2018 Perşembe Saat 10:33

İzmir’De Vapur Seferleri İptal Edildi

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi. İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri durduruldu. Açıklamada, "

İzmir’de etkili olan fırtına nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi.

İzmir Denizcilik AŞ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri durduruldu.

Açıklamada, “Saat 19.00 itibarıyla araba vapuru seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici süreyle yapılamayacaktır.” ifadesi kullanıldı.

AA

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İzmir’De Vapur Seferleri İptal Edildi
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi. İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri durduruldu. Açıklamada, "...
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