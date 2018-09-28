İzmir’De Vapur Seferleri İptal Edildi

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle yolcu ve arabalı vapur seferleri iptal edildi. İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri durduruldu. Açıklamada, "