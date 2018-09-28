28 Eylül 2018 Cuma
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Abd’Den Çin’E Karşı Nükleer Kapasiteli Bombardıman Uçağı Hamlesi
27 Eylül 2018 Perşembe Saat 10:34

Abd’Den Çin’E Karşı Nükleer Kapasiteli Bombardıman Uçağı Hamlesi

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı nükleer kapasiteli bombardıman uçağı Çin'in "Hava Tanımlama Sahası" olarak ilan ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yaptı. ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52 nü

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı nükleer kapasiteli bombardıman uçağı Çin’in “Hava Tanımlama Sahası” olarak ilan ettiği Doğu Çin Denizi’ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yaptı.

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52 nükleer kapasiteli bombardıman uçağının, iki Japon savaş uçağı eşliğinde Çin’in “Hava Tanımlama Sahası” olarak ilan ettiği Doğu Çin Denizi’ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yaptığı bildirildi.

Amerikan medyasına konuşan askeri yetkililer, Washington ile Pekin arasındaki gerginliği daha da tırmandıracak uçuşun dün gerçekleştirdiğini belirtti.

Amerikan CNN televizyonu, Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Japonya Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik ettiği B-52 bombardıman uçağının daha önce planlanmış bir faaliyet kapsamında Doğu Çin Denizi’nde uçuş yaptığı kaydedildi.

Söz konusu uçakların Çin ile Japonya arasında tartışma konusu olan Senkaku adasının üzerinden de uçtuğu bildirildi.

Hafta başında yine bir ABD B-52 uçağının Guam adasından Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı adalar üzerinde uçuş yaptığı kaydedilmişti.

Bu haber toplam 1109 defa okunmuştur
Abd’Den Çin’E Karşı Nükleer Kapasiteli Bombardıman Uçağı Hamlesi Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Abd’Den Çin’E Karşı Nükleer Kapasiteli Bombardıman Uçağı Hamlesi
ABD Hava Kuvvetlerine bağlı nükleer kapasiteli bombardıman uçağı Çin'in "Hava Tanımlama Sahası" olarak ilan ettiği Doğu Çin Denizi'ndeki adalar üzerinde gövde gösterisi yaptı. ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52 nü...
Ab’Den Havayolu Şirketi Ryanair’E “İş Sözleşmesi” Uyarısı
Avrupa Birliği Komisyonu, Ryanair havayolu şirketine, çalışanların sözleşmeleri konusunda birlik kurallarına uygun davranma uyarısında bulundu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgücü Hareketliliğinden...
Abd’De Geçen Kış 80 Bin Kişi Gripten Hayatını Kaybetti
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı Dr. Robert Redfield, geçen kış grip yüzünden 80 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirterek bu rakamın son 40 yılda grip nedeniyle yaşanan en fazla can kaybı olduğuna işaret etti. Re...
Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi:türkiye’Den Bu Yıl 2 Okul Yer Aldı
İngiltere'de yüksek öğrenimle ilgili yayınlanan "Times Higher Education (THE)" dergisinin, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesinde Türkiye'den iki üniversite ilk 500'de yer alabildi. 2017 yılında ise ayn...
İsveç Devlet Televizyonu Çinlilerden Özür Diledi
İsveç devlet televizyonu SVT, bir hiciv programında ülkeye gelen Çinli turistler için yapılan küçük düşürücü benzetmelerden dolayı özür diledi. İsveç devlet televizyonu SVT'nin hafta içi İsveç haberleri (Svenska Nyheter) adıyl...
Trump: Esed Kimyasal Silah Kullanırsa Harekete Geçeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, Esed rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda ABD'nin harekete geçeceğini belirtti. BM Genel Kurulu'nda konuşan  ABD Başkanı Trump, petrol ihraç eden ülkelere fiyatları düşürme çağrısında da bulu...
Afganistan’Da Hava Saldırılarında 6 Ayda 149 Sivil Öldü
Afganistan'da bu yılın ilk altı ayında hava saldırılarında 149 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. BM'nin Afganistan Yardım Misyonundan (yapılan açıklamada, 2018 yılının ilk altı ayında Afganistan'da düzenlenen hava ...
Arjantin Merkez Bankası Başkanı İstifa Etti
Arjantin Merkez Bankası Başkanı Luis Caputo, Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye istifasını verdi. Arjantin MB'den yapılan açıklamaya göre Caputo, kişisel nedenlerle istifa etti. Açıklamada, "IMF ile yeni anlaşmanın bütçeye, ...
Guam’Da 6,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Pasifik Okyanusu'ndaki ABD'ye ait Guam Adası açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Inarajan köyünün 197 kilometre güneydoğusu olan 6,4 büyüklüğündeki depre...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani’Den Ahvaz Saldırısı Açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ahvaz kentindeki saldırıyı gerçekleştiren örgütün Basra Körfezi'ndeki bir devlet tarafından desteklendiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ahvaz kentindeki saldırıyı hangi örgütün ge...
Maliki: Abd’Nin Kararını Şikayet Edeceğiz
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı almasında bu yana Filistin tarafının hiçbir ABD'li yetkili ile bir araya gelmediğini söyledi. Filistin Dışişleri ...
İsrail Gazze’Yi Vurdu
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Safiyye sınır bölgesinde "yanan uçurtma ve balon taşıdığı"...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans