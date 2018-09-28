28 Eylül 2018 Cuma
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
16.kıbrıs Tiyatro Festivali,yarın “Göçmenleeeer” Oyunu İle Sona Erecek
27 Eylül 2018 Perşembe Saat 10:35

16.kıbrıs Tiyatro Festivali,yarın “Göçmenleeeer” Oyunu İle Sona Erecek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali, yarın, Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak “Göçmenleeeer” oyunu ile sona erecek. “Göçmenleeeer” oyunu YDÜ AKKM’de saat 20:30’da sahnelenecek. Festival o

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali, yarın, Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak “Göçmenleeeer” oyunu ile sona erecek.

“Göçmenleeeer” oyunu YDÜ AKKM’de saat 20:30’da sahnelenecek. Festival oyunlarına bilet, biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir.

16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde dün akşam Semaver Kumpanya Tiyatrosu “Akşam Yemeği” oyununu sahneledi. Herman Koch’un aynı adlı romanından uyarlanan iki perdelik “ironik, gerilimli ve sahici bir yüzleşme oyunu” olan Akşam Yemeği‘ni Volkan Sarıöz yönetti.

LTB Kültür Sanat Şube Amiri ve Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber, Semaver Kumpanya Tiyatroları adına oyunda rol alan Serkan Keskin’e festival plaketini takdim etti.

Bu haber toplam 154 defa okunmuştur
16.kıbrıs Tiyatro Festivali,yarın “Göçmenleeeer” Oyunu İle Sona Erecek Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Girne’De Çarşı Şenliği Düzenlenecek
Yiyecek ve içecek stantlarının kurulacağı 8. Girne Çarşı Şenliğinde dans ve müzik gösterileri ile çocuk etkinlikleri yer alacak. Girne Belediyesi ile Girne Çarşı Esnafı Birliği işbirliğinde, “8. Girne Çarşı Şenliği” düzenlene...
16.kıbrıs Tiyatro Festivali,yarın “Göçmenleeeer” Oyunu İle Sona Erecek
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali, yarın, Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak “Göçmenleeeer” oyunu ile sona erecek. “Göçmenleeeer” oyunu YDÜ AKKM’de saat 20:30’da sahnelenecek. Festival o...
Zorba Balesi Yarın, Girne Amfitiyatro’Da Sahnelenecek
Zorba Balesi, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin açılışında, yarın akşam Girne Amfi Tiyatro’ da sahnelenecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yorumuyla sahnelenecek Zorba Balesi ile, Nikos Kazancakis’in romanı “Zorba...
Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği “Kağıda Dokunuş” Sergisini, İstanbul’Da, Gerçekleştiriyor...
Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği “Kağıda Dokunuş” sergisini, İstanbul’da, Pusula Sanat Evi’nde gerçekleştiriyor. Açılışını 3 Ekim Çarşamba saat 18.00 de, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer’in yapacağı sergi, 13 ...
21. Türksoy Opera Günleri Başlıyor
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın işbirliğinde, 1994 yılından beri düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin 21’incisi bu akş...
6. Kıbrıs Tiyatro Festivali Devam Ediyor
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali devam ediyor. Festival kapsamında bu akşam ve yarın akşam Bandabuliya Sahnesi’nde, Altıdan Sonra Tiyatro tarafından sahneye konacak “He-Go” oyunu sahnelenecek. Fes...
“21.15 Treni” Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali’Nde
Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su’nun sahnelediği, Toygun Orbay’ın yazdığı ve Derman Atik’in yönettiği “21.15 Treni”, Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği “Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali”nde izleyiciyle buluştu. Çatalköy ...
Sınır, Alexandrıa Medıterranean Film Festivali’Ne Seçildi
Yönetmen Müge Günay’ın çektiği Sınır filmi, Mısır’ın en önemli film festivallerinden biri olan Alexandria Mediterranean Film Festivali'nden seçki aldı. Bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Alexandria Mediterranean Film Festivali'...
Mağusa Festivali Teoman Konseriyle Tamamlandı
Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 22.Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali Türkiye'nin ünlü sanatçılarından Teoman’ın konseriyle tamamlandı. Yoğun bir katılımın yaşandığı gecede Türkiye’nin ünlü ...
Yuka Blend Street Festivali Başladı
Studio 21 tarafından düzenlenen ve dün başlayan Yuka Blend Street Festivali kapsamında 16 Eylül Pazar gününe kadar ‘aerial yoga’, ‘bisiklet günü’, ‘dans karşılaşması’, heykel yapımı gibi etkinlikler gerçekleştirilecek ve çe...
Mağusa Kültür-Sanat Ve Turizm Festivali Yarın Akşam Sona Eriyor
Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali yarın akşamki Teoman konseriyle sona eriyor. Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, konser saat 21:00’da Sala...
16. Kıbrıs Tiyatro Festivali “Hayalet Kumpanya” Oyunu İle Perdeleri Açtı
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun (LBT) “Hayalet Kumpanya” oyunu ile dün akşam başladı. Saat 20.30’da sahnelenen oyunun prömiyeri Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleşti. ...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans