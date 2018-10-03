Cumhuriyet Meclisi Yeni Yasama Yılına Bugün Başlıyor

Cumhuriyet Meclisi’nin 9. Dönem 2. Yasama Yılı, bugün başlıyor. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Genel Kurulu, İçtüzüğün 6'ncı maddesi uyarınca Ekim ayının ilk iş günü olan bugün saat