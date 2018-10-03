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Abd’Den İsrail’E 38 Milyar Dolarlık Askeri Yardım
02 Ekim 2018 Salı Saat 11:51

Abd’Den İsrail’E 38 Milyar Dolarlık Askeri Yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2016'da imzalanan İsrail'e 38 milyar dolarlık güvenlik yardımının yeni mali yıl kapsamında başlayacağını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü He

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2016’da imzalanan İsrail’e 38 milyar dolarlık güvenlik yardımının yeni mali yıl kapsamında başlayacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada, Obama döneminde imzalanan ve İsrail’e 38 milyar dolarlık askeri destek içeren 10 yıllık mutabakat zaptını överek, Başkan Donald Trump’ın anlaşmayı devam ettireceğini belirtti.

Nauert açıklamasında, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yapılan mutabakat zaptına göre ABD, önümüzdeki 10 yıl boyunca İsrail’in güvenliğini artırmak ve ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için İsrail’e yabancı askeri finansman kapsamında 3,3 milyar dolar, füze savunması ve kooperatif programlar için ise 500 milyon dolarlık finansal yardım yapacak.

Bölgede çeşitli tehditlere ve özellikle İran saldırılarına maruz kalan İsrail, ABD’nin değerli ve yetenekli bir dostudur. ABD ise İsrail’in kendini savunma hakkını koşulsuz olarak doğrulamakta ve bu mutabakatın, İsrail’in, kendini bölgedeki tüm potansiyel düşmanlara karşı askeri olarak savunma kapasitesine yardımcı olacağına inanmaktadır.”
İki ülke arasında ilk olarak 2007’de George W. Bush’un başkanlığı döneminde 10 yıllık bir yardım paketi anlaşması yapılmıştı. Toplamda 30 milyar dolarlık bu anlaşma 2009-2018 dönemini kapsıyordu.

Bush’un yerine gelen eski Başkan Obama ise 2016 yılında İsrail’le benzer bir anlaşma yapmış ve 2019-2028 arasını kapsayan 10 yıllık güvenlik yardımına ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

İsrail, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin en çok yardım gönderdiği ülkelerin başında geliyor. ABD Kongresi Araştırma Servisi’nin rakamlarına göre, Washington yönetimleri İsrail’e bugüne kadar 130 milyar doların üzerinde yardım gönderdi. Bu yardımların çok büyük bölümü askeri alanda yapıldı.

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Abd’Den İsrail’E 38 Milyar Dolarlık Askeri Yardım Haberi

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