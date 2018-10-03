Genel Kurul Bugün İkinci Toplantısını Yapıyor

Yeni yasama yılının başlamasıyla ilk toplantısını dün yapan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün denetim gündemiyle toplandı.

Genel Kurul, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında saat 10.55’de toplandı.

Genel Kurul da ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi.

Bu bölümde TDP milletvekili Hüseyin Angolemli tarafından sunulan hayvan refahı değişiklik yasa önerisinin ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Angolemli, öneri sahibi olarak tezkere hakkında bilgi aktardı.

Hayvan Haklarına İlişkin Yasa Tasarsı’nın oybirliği ile geçtiğini, ancak bazı eksikliklerin görüldüğünü anlatan Angolemli, bu nedenle öneriyi hazırladıklarını belirtti.

Tezkere oybirliği ile kabul edildi.