Narenciye Çalıştayı Düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından Narenciye Çalıştayı düzenleniyor. Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Çalıştay yarın başlayacak ve Perşembe günü de devam edecek. Çalıştayın açılışında,Tarım ve Doğal Kay