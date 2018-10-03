3 Ekim 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Polisiye Olaylar
02 Ekim 2018 Salı Saat 11:51

Polisiye Olaylar

Hırsızlık 05-06.09.2018 tarihleri ile 16:30 - 08:00 saatleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde T.U.(E-25)’nun, aynı iş yerinde çalışan başka bir şahsa ait cep telefonunu çaldığı tespit edilmiştir. Bahse k

Hırsızlık
05-06.09.2018 tarihleri ile 16:30 – 08:00 saatleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde T.U.’nun, aynı iş yerinde çalışan başka bir şahsa ait cep telefonunu çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Suç işlemeye teşebbüs
01.10.2018 tarihinde Çatalköy’de faaliyet gösteren “Lemar” isimli süpermarkette kasiyer olarak çalışan A. A. ’nın müşterinin satın almış olduğu ürünleri barkottan geçmeyerek karşılığında almış olduğu 376 TL nakit parayı çalmak gayesiyle kasaya yerleştirdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Para Ve Kambiyo Yasasına aykırı hareket
01.09.2018 tarihinde, Ercan Havalimanında, yolcu beraberinde 10.000 Euro muadili Döviz veya Türk Lirasından fazla parayı yetkili makamlara beyan etmeden çıkış yapılması yasak olduğu halde E.N. tasarrufunda bulunan 11.000 Sterlin nakit parayı, V.N. 11.000 Sterlin nakit parayı ve E.P. ise 17.200 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacakları sırada tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polise yalan bilgi vermek
01.10.2018 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da, J.M.Z. ile S.A.S.S. kullanımlarında bulundukları araçlarla aynı gün yapmış oldukları trafik kazası sonrasında araçlarda oluşan hasarların sigorta şirketi tarafından karşılanmasını sağlamak gayesiyle aralarında anlaşarak kaza yerini değiştirerek görevli polislere yalan bilgi verdikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Bu haber toplam 1194 defa okunmuştur
Polisiye Olaylar Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans