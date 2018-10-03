Polisiye Olaylar

Hırsızlık

05-06.09.2018 tarihleri ile 16:30 – 08:00 saatleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde T.U.’nun, aynı iş yerinde çalışan başka bir şahsa ait cep telefonunu çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Suç işlemeye teşebbüs

01.10.2018 tarihinde Çatalköy’de faaliyet gösteren “Lemar” isimli süpermarkette kasiyer olarak çalışan A. A. ’nın müşterinin satın almış olduğu ürünleri barkottan geçmeyerek karşılığında almış olduğu 376 TL nakit parayı çalmak gayesiyle kasaya yerleştirdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Para Ve Kambiyo Yasasına aykırı hareket

01.09.2018 tarihinde, Ercan Havalimanında, yolcu beraberinde 10.000 Euro muadili Döviz veya Türk Lirasından fazla parayı yetkili makamlara beyan etmeden çıkış yapılması yasak olduğu halde E.N. tasarrufunda bulunan 11.000 Sterlin nakit parayı, V.N. 11.000 Sterlin nakit parayı ve E.P. ise 17.200 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacakları sırada tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polise yalan bilgi vermek

01.10.2018 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da, J.M.Z. ile S.A.S.S. kullanımlarında bulundukları araçlarla aynı gün yapmış oldukları trafik kazası sonrasında araçlarda oluşan hasarların sigorta şirketi tarafından karşılanmasını sağlamak gayesiyle aralarında anlaşarak kaza yerini değiştirerek görevli polislere yalan bilgi verdikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.