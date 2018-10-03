Eğitim Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç Oluyor

Yeni eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala boşalan Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığı için yeni atama yapılıyor.

BRT’de yayınlanan ‘Sabah Haber’e konuk olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, şu anda Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Burhan’ın Müsteşar, Kemal Burgaç’ın ise Özel Kalem Müdürü olarak atanacağını açıkladı.

Atamalar ile ilgili kararnameleri geçen hafta imzalayıp gönderdiğini belirten Bakan Özyiğit, ilgili birimler tarafından yapılacak hukuki araştırmaların ardından kararnamelerin imzalanacağını kaydetti.