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Anastasiadis, Halka Seslendi
02 Ekim 2018 Salı Saat 11:51

Anastasiadis, Halka Seslendi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü” nedeniyle, dün akşam, halka seslendiği belirtildi. Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, halka yönelik açık

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü” nedeniyle, dün akşam, halka seslendiği belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, halka yönelik açıklamasında, Kıbrıs sorunundan da söz etti.
Anastasiadis, Kıbrıs sorununa herkes tarafından kabul edilebilir bir çözüm bulunması çabalarının ötesinde, Kıbrıs’ı istikrar ve barış unsuru haline getirecek çok düzeyli dış siyaset içerisinde, tüm Kıbrıslılar için barış ve istikrar koşullarının yaratılması için mümkün olan her şeyi yapmaya ve tarihi sorumluluklarına yanıt vermeye kararlı olduklarını belirtti.

Anastasiadis, “Kıbrıs Rum tarafının, tüm Kıbrıslıların, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların temel özgürlükler ve insan haklarından faydalanacağı önkoşulu çerçevesinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin iki toplumlu iki kesimli federasyona dönüşmesini, acı ancak gerekli olan bir uzlaşıyı kabul ettiğinin” bilindiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antoniıo Guterres ile gerçekleştirdiği son görüşmeye de atıfta bulunan Anastasiadis, görüşmede, Kıbrıs Rum tarafının, BM kararları, AB ilkeleri, bugüne kadar sağlanan görüş birlikleri ve BM Genel Sekreteri’nin Crans Montana’da belirlediği 6 parametre temelinde müzakerelerin yeniden başlamasına, mutlak şekilde hazır olduğunu ilettiğini belirtti.

Anastasiadis, Doruk Anlaşmalarına, Ulusal Konsey ve BM kararlarına, AB ilke ve değerlerine mutlak şekilde uygun olacak Kıbrıs sorununun çözümü içerisinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti” hükümranlığıyla ilgili vizyondan da söz etti.

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