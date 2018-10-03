Türkiye’De Yaz Saati Uygulaması Sürekli Hale Getirildi

Türkiye’de deneme uygulaması geçen yıl yapılan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı kararıyla, ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.