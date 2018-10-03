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Nobel Tıp Ödülü Sahibini Buldu
02 Ekim 2018 Salı Saat 11:52

Nobel Tıp Ödülü Sahibini Buldu

Nobel Tıp Ödülü, bu yıl kanser alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo arasında paylaştırıldı. Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, 2018 Nobel T

Nobel Tıp Ödülü, bu yıl kanser alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD’li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo arasında paylaştırıldı. Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, 2018 Nobel Tıp Ödülü’nün bu yıl kanser alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD’li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo’ya verildiği belirtildi.

Açıklamada, bilim insanlarının “negatif bağışıklık düzenlemelerini önleyen kanser tedavi yöntemini keşfettikleri için” ödüle layık görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, “2018 Nobel Ödülü sahiplerinin yaptığı keşiflere kadar kanser tedavisi konusunda sınırlı bir klinik gelişme kaydedilmişti. Bağışıklık kontrol noktası olarak adlandırılan terapi yöntemi kanser tedavisinde çığır açarak kansere olan bakışımızı biçimimizi kökten değiştirdi.” denildi.

Her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan kanserin, insanlığın en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu yılın Nobel Tıp Ödülü’nün kazananları bağışıklık sistemimizin kanserli hücrelerle savaşma kabiliyetini uyararak kanser tedavisinde yepyeni bir ilke ortaya koydu.” değerlendirmesinde bulunuldu.

1942 yılında Japonya’nın Kyoto şehrinde doğan Tasuku Honjo, 1992’de bağışıklık hücrelerinde PD-1 adını verdiği bir proteinin bir tür fren işlevi gördüğünü keşfetti. Söz konusu keşifte hareketle ilgili proteini bastırarak bağışık hücrelerini kanserli hücrelere karşı harekete geçirmeye yönelik terapiler geliştirildi.

1948 yılında ABD’nin Houston şehrinde doğan James P. Allison ise bağışıklık hücrelerinin çalışmasına ket vuran CTLA-4 adlı bir başka proteinin varlığını keşfederek, bağışıklık sistemini kanser hücreleriyle savaşmaya teşvik edecek terapi yöntemleri geliştirilmesinin yolunu açtı.

1901’den bu yana verilen Nobel Tıp Ödülü’ne bugüne dek 211 bilim insanı layık görüldü. Ödül, 39 kez tek kişiye verilirken, 32 ödül 2’şer kişi, 36 ödül de 3’er kişi arasında paylaştırıldı.

32 yaşındaki Frederick G. Banting, Nobel Tıp Ödülü’nü alan en genç bilim adamı oldu. İnsülini keşfeden Banting, ödüle 1923 yılında layık görülmüştü. 1966 yılında “tümöre neden olan virüsleri” bularak Nobel Tıp Ödülü’nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim adamı olarak tarihe geçmişti.

Nobel Tıp Ödülü’nü kazananlara para ödülünün yanı sıra İsveçli heykeltıraş ve gravürcü Erik Lindberg tarafından tasarlanan madalya da takdim ediliyor. Madalyada kucağında açık bir kitap tutan bir kadın ve yanında su verdiği kız çocuğunun bulunduğu bir kabartma bulunuyor.

Madalyaya Vergilius’un Aeneid adlı eserinden bir alıntı, “Inventasvitamjuvatexcoluisseperartes” ifadeleri yer alıyor. İfade Latincede, “Yeni buluşlar, sanatla güzelleşen hayatı daha da zengin kılar” anlamına geliyor.

 

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