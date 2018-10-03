Motokros Şampiyonası İlk Yarışı Yapıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018-2019 KKTC Motokros Şampiyonası geçtiğimiz gün Dilekkaya’da yapılan yarışla başladı.

2018-2019 sezonu motokros şampiyonası, Dilekkaya’da bulunan parkurda geçtiğimiz gün yapılan yarışla başladı. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu yarışta MX1A, MX1B ve MX2 olmak üzere 3 sınıfta 10 yarışmacı birincilik mücadelesi verdi. Tanısay Petrol sponsorluğunda; Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital Radyo, Capital Türk ve Paşaköy Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılan yarış sonunda MX1A’da Faik Enderoğlu, MX1B’de Arda Alibaba ve MX2’de Taygun Gökte ilk sırada yer alan isimler oldular. Seyircilerin ilgi gösterdiği yarış sonunda yapılan ödül töreninde Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri dereceye girenlere kupalarını takdim etti. İlk yarışlarına çıkan 2 sporcuya madalyalarını ise sporcu annesi Durşen Hürkol verdi.

MX1A

1-Faik Enderoğlu

MX1B

1-Arda Alibaba

2-Mustafa Özçağlar

3-Sinan Güler

MX2

1-Taygun Gökte

2-Barış Hürkol

3-Cemali Nehirli