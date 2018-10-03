Milli Takım Seçmeleri Yapıldı

Çocuk Fitness ve Milli Takım Seçmeleri hafta sonu AKM Güzelyurt’da yapıldı.

2018 KKTC Çocuk Fitness & Fitness Şampiyonası önceki gün Güzelyurt AKM’de yapıldı. Şampiyonada 5 kulüp amatör ve profesyonel olarak 27 kategoride 48 sporcu yarıştı. Toplamda 106 sporcu sahne aldı. Yarışmayı Başbakan Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Milletvekilleri Armağan Candan, Hasan Büyükoğlu, Menteş Düzgün ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da izledi.

Yarışmada şu dereceler alındı:

Çocuk Fitness Erkekler 16-18 Yaş Kategorisi PRO

1.Arif Tuğcan Kondoz

Çocuk Fitness Kızlar 16-18 Yaş Kategorisi PRO

1.Polen Ateş

Çocuk Fitness Kızlar 3-5 Yaş Kategorisi

1.Nira Korahan

2.Masal Piro

3.Melek Dağer

4.Armin Tuğberk

Çocuk Fitness Kızlar 6-7 Yaş Kategorisi

1.Arzu Daştan

2.İrem Harmancı

Çocuk Fitness Kızlar 6-7 Yaş Kategorisi PRO

1.Duru Arslan

2.Elmina Esmen

3.Balın Sefer

Çocuk Fitness Kızlar 14-15 Yaş Kategorisi PRO

1.Sudem Serinkan

Çocuk Fitness Erkekler 14-15 Yaş Kategorisi PRO

1.Kemal Barış Kondoz

Çocuk Fitness Kızlar 13 Yaş Kategorisi PRO WFF

1.Nehir Özerkan

Çocuk Fitness Kızlar 8-9 Yaş Kategorisi AMATÖR

1.Pelin Hatipoğlu

2.Asya Güzen

3.Dide Durmazer

4.Sera Acar

5.Derin Haslıel

Çocuk Fitness Kızlar 8 Yaş Kategorisi PRO WFF

1.Su Bolcan

2.İrem Kadan

3.Deniz Haksun

Çocuk Fitness Kızlar 10-11 Yaş Kategorisi AMATÖR

1.Gülsen Akgürgen

2.Diva Avaş

3.Sesil Ergin

Çocuk Fitness Kızlar 9 Yaş Kategorisi PRO IFBB

1.Su Öz

Çocuk Fitness Kızlar 10 Yaş Kategorisi PRO IFBB

1.Ayşe Turgay

Çocuk Fitness Kızlar 10 Yaş Kategorisi PRO WFF

1.Helin Zaim

2.Ayten Öztümen

Çocuk Fitness Erkekler 12-13 Yaş Kategorisi PRO IFBB

1.Coşkun Taşt Ateş

Çocuk Fitness Kızlar 11 Yaş Kategorisi PRO WFF

1.Safiye Naz Ulusoy

2.Neray Güneş

Çocuk Fitness Kızlar 11 Yaş Kategorisi PRO IFBB

1.Ülfet Tomak

Çocuk Fitness Kızlar 12 Yaş Kategorisi PRO IFBB

1.Tara Tantura

Çocuk Fitness Kızlar 12 Yaş Kategorisi PRO WFF

1.Sevim Yağmur Koç

Çocuk Fitness Kızlar 13 Yaş Kategorisi PRO IFBB

1.Yasmin Ferah Racioğlu

Çocuk Fitness Erkekler 5-8 Yaş Kategorisi AMATÖR

1.Mert Pehlivan

2.Celal Sapsızoğlu

3.Hasan Öztümen

Çocuk Fitness Erkekler 6-8 Yaş Kategorisi PRO

1.Aren Tantura

Çocuk Fitness Erkekler 9-11 Yaş Kategorisi PRO WFF

1.Emre Çulluoğlu

2.Şemihan Gökçebağ

Çocuk Fitness Erkekler 9-11 Yaş Kategorisi PRO IFBB

1.Kağan Semaay

Çocuk Fitness Kızlar 12-13 Yaş Kategorisi AMATÖR

1.Nehir Pehlivan

2.Zoe Bahadır

Çocuk Fitness Kızlar 8 Yaş Kategorisi PRO IFBB

1.Şengül Karataç

1.Ayşe Masal Kalkanlı

Çocuk Fitness Kızlar 9 Yaş Kategorisi PRO WFF

1.Almira Akacan

2.Özden Öztümen

Haber: Cemil GARİP