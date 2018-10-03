14 Galibiyetle Döndüler

13 Yaş Badminton Milli Takımı Ankara’dan 14 galibiyetle döndü.

26-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara’da olimpiyat hazırlık merkezinde düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına katılan KKTC Badminton Milli Takımı yurda döndü. Şampiyonaya 5 kız ve 5 erkek sporcu ile katılan Milli Takımımız 14 galibiyet elde ederek yurda mutlu döndü. İlk gün oynadığı 11 maçta 9 galibiyet alan millilerimiz ikinci gün 5 galibiyet daha alarak galibiyet sayılarını 14’e çıkardılar. Üçüncü gün çekişmeli maçlar oynayan sporcularımız elenmekten kurtulamadılar.

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi takımlarından oluşan milli takımımızı kızlarda Sevimnaz Çiftlikağası, Rabia Kadiroğulları, İzgi Mertdin, İncinaz Üngüder ve Nehir Meral Deniz temsil etmişken, erkeklerde ise Hüseyin Şahali, Marko Demir Lesinger, Salih Doğu Öztürk, Emre Erçelik ve Başar Kuzel temsil ettiler.