3 Ekim 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Surlariçinde Yaşayan Çocuklara Yönelik Sosyal Sorumluluk Ve Farkındalık Etkinliği Düzenlen
03 Ekim 2018 Çarşamba Saat 11:19

Surlariçinde Yaşayan Çocuklara Yönelik Sosyal Sorumluluk Ve Farkındalık Etkinliği Düzenlen

Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde yaşayan çocuklara yönelik sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi iş

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde yaşayan çocuklara yönelik sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen etkinlik, “Bir adım da sen at, biz birlikte güçlüyüz” sloganıyla gerçekleştirildi.

Arabahmet Kültür Merkezinde dün akşam yer alan etkinliğe, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri, akademisyenler, çocuklar ve aileler katıldı.

Etkinlikte “Koruyucu önlemler” slayt gösterisi yapıldı. Slayt gösterisinde; koruyucu önleme faaliyetlerinde ailenin rolünün önemine vurgu yapıldı, ailelere çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri, zaman ayırmaları, önem vermeleri ve dinlemelerinin önemine dikkat çekildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Uğur Özgöker, çok değerli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade ederek, Üniversite olarak gelecek nesillere eğitim yanında bölgede yaşayan ailelere ve çocuklara yönelik sosyal sorumluluk etkinliği de düzenlemekten mutlu olduklarını söyledi.

Özgöker, Üniversitenin tarihi bir mekanda bulunduğunu ve bu tarihi mekanlarda yaşayan aileler ile çocuklarına bu tarihi mekanların önemini aktarmaktan mutluluk duyduklarını, bunun yanında sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem verdiklerini, ailelere ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik eğitimler düzenlediklerini anlattı.

Eğitimlerin ücretsiz verildiğini ifade eden Özgöker, eğitimlerde özellikle bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma, kendini tanıma ve geliştirme gibi konulara önem verdiklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, slayt gösterisini izlerken kendi çocukluğunu anımsadığını dile getirerek, bugünlere, çocukluktan aldığı eğitimin yanı sıra ailesinden aldığı eğitim, kültür ve oynadığı oyunlar ile geldiğini söyledi.

Çeler, hayvan sevgisi, insan sevgisi, alkollü araç kullanmama, sigara içmeme gibi bilincin de ilk olarak aileden geldiğini, bu bilincin aileden yakalandığını ve yaşam boyu sürdürüldüğünü ifade etti.

Çeler, ülkede sosyal medya sayesinde her şeyin uzmanı olan kişilerin çoğaldığını ancak bunun yanlış olduğunu, sırf birkaç beğeni daha fazla alınacak diye çocukların istismar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Çeler, çocuk istismarına karşı ve yanında çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması için de birlikte hareket edilmesinin önemine değindi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, bölgenin göz ardı edilmiş veya bir kenara itilmiş gibi hissettirildiğini ancak öğretmenlerin gereken önemi çocuklara verdiğini, fakat çocuklara ailelerin de önem vermesinin, zaman ayırmasının önemli olduğunu vurguladı.

Özyiğit, bu yüzden bölgede gerçekleştirilen tüm etkinliklere önem verdiklerini ifade ederek, ailelere de her zaman destek vermeye hazır olduklarını, çünkü bu bölgenin kendilerinde yerinin ayrı olduğunu kaydetti.

Bölgeyi üst seviyelere taşımak için bölgeye yatırım yapan üniversiteyi de kutlayan Özyiğit, hükümet, bakanlıklar, aileler birlikte yürür ve çocuk istismarı ve uyuşturucu maddelere karşı durulursa başarı sağlanacağına inanç belirtti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, birlikte hareket edilmesi durumunda çocuk istismarı başta olmak üzere kötü alışkanlıklara karşı mücadelenin kazanılacağına inandığını dile getirdi.

Besim, aidiyet duygusunun önemine vurgu yaparak, yaşanılan topraklara sımsıkı tutunmanın, bu toprakları sevmenin gelecek için aidiyet duygusu yaşatmak için çok önemli olduğunu belirtti.

Bölgeye yönelik hedefleri olduğunu, bölgeye bir sağlık ocağı, poliklinik kazandırma amacını taşıdıklarını ifade eden Besim, Vakıfların bu konuda kendilerine destek vereceğini söyledi.

Besim, ülkede el ele verilmesi durumunda çözülemeyecek sorun olmadığını ifade ederek, sevgi saygı çerçevesinde güzeli yakalayacaklarına inanç belirtti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katkı koyan sponsorlara teşekkür plaketi takdim edildi. Etkinlik kokteyl ile son buldu.

Bu haber toplam 116 defa okunmuştur
Surlariçinde Yaşayan Çocuklara Yönelik Sosyal Sorumluluk Ve Farkındalık Etkinliği Düzenlen Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans