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Vergi Kaçıran Aktrise Rekor Ceza
Çin’de vergi kaçırdığı tespit edilen ünlü aktris Fan Bingbing’e yaklaşık 884 milyon Çin yuanı para cezası verildi
Şinhua ajansının haberine göre, Çin Devlet Vergi İdaresi ve Ciangsu Vergi Bürosunun haziran ayında başlattığı soruşturmada, ünlü aktris Fan Bingbing’in gerçek gelirini gizlemek ve vergi kaçırmak için çalıştığı film şirketleriyle yaptığı kontratlarda usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.
Soruşturmada sonucunda, Fan ve adına çalıştığı şirketlerin, yapılan usulsüzlüklerin cezası, kaçırılan vergiler ve gecikme bedelleri kapsamında toplam yaklaşık 884 milyon Çin yuanı ceza ödemesi gerektiği belirtildi.
Vergi kaçırma suçundan ilk kez hüküm giyen Fan hakkında hapis cezası verilmeyeceği bildirildi.
Çinli aktris Fan ülke sinemasının yanı sıra Hollywood yapımı “X-Men: Geçmiş Günler Gelecek” ve “Demir Adam-3” gibi filmlerde de rol almıştı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans