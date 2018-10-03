Narenciye Çalıştayı Başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Narenciye Çalıştayı bugün başladı. Çalıştay, iki gün sürecek.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Ekonomi ve Eenerji Bakanı Özdil Nami ve bazı milletvekilleri k