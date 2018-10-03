İstinaf Mahkemesi Nazlı Ilıcak Ve Altan Kardeşlere Verilen Cezayı Onadı

FETÖ’nün medya yapılanması davasında karar açıklandı.

FETÖ’nün medya yapılanması davasında, Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler dahil 6 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ’nün medya yapılanmasının “darbe çağrışımı” davasında, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa yerel mahkemece “anayasayı ihlal” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasına karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce büyük salonda yapılan duruşmada, sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından karar açıklandı.

2. Ceza Dairesi, tutuksuz sanık Mehmet Altan ile tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül’ün, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “anayasayı ihlal” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı yaptıkları istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Daire, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül’ün bu hallerinin devamına hükmetti.

Ceza dairesinin kararıyla, tüm sanıklar hakkında ilk derece mahkemesince “anayasayı ihlal” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanmış oldu.