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“Gazimağusa’Daki Bm Kampının Bulunduğu Yerden Kaldırılmasını Talep Ettik”
04 Ekim 2018 Perşembe Saat 12:13

“Gazimağusa’Daki Bm Kampının Bulunduğu Yerden Kaldırılmasını Talep Ettik”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Gazimağusa’da şehir merkezinde bulunan BM kampının boşaltılması gerektiğini söyledi.  Özersay, TAK’a yaptığı açıklamada son New York ziyareti sırasında Birleşmiş Mille

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Gazimağusa’da şehir merkezinde bulunan BM kampının boşaltılması gerektiğini söyledi.  Özersay, TAK’a yaptığı açıklamada son New York ziyareti sırasında Birleşmiş Milletlerin üst düzey yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerde Gazimağusa’da bulunan ve “Stefanik Kampı” olarak da bilinen Birleşmiş Milletler Barış Gücüne ait askeri kampın kaldırılmasını resmen talep ettiklerini açıkladı.

1964 yılından bu yana bölgede bulunan askeri kampın bölgedeki konutların sayısının artması sonucunda artık iyice binlerce üniversite öğrencisinin yaşam alanının tam orta yerinde kaldığını ve buranın askeri maksatlarla kullanılmasını doğru bulmadıklarını vurgulayan Özersay, “burası kamunun kullanımına sunulacak şekilde ağaçlar içerisinde Mağusanın nefes alabileceği bir kent parkına dönüştürülebilir. Biz artık BM’nin bu alandan çıkmasını istiyoruz” dedi.

Hükümet kurulduktan kısa bir süre sonra adaya ziyarette bulunan BM Barış Gücü’nden sorumlu yetkililere konuyu açarak resmen başvuruda bulunduklarını, son olarak da geçen hafta New York’ta en üst düzeyde bu taleplerini detaylandırdıklarını açıklayan Özersay “kendilerine askeri kamplarını taşıyabilecekleri alternatif yer önerebileceğimizi de açıkça söyledik” ifadesini kullandı.

Özersay bahse konu barış gücü askeri kampının olduğu alanın özellikle konumu itibariyle Mağusalıların çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri bir yeşil alana, kent parkına dönüştürülebileceğini ve bu şekilde sosyal yaşam alanı olarak kullanılabileceğini vurguladı.

Barış gücü helikopterinin çeşitli bölgelerde devriye yaptıktan sonra bu askeri kamp alanı içerisinde bulunan helikopter pisti içerisine inip buradan kalktığını, çok sayıda askeri aracın da bu alandan sık kullanılan bir yola giriş-çıkış yaptığını vurgulayan Dışişleri Bakanı açıklamasında, “bu zamanda kentin orta yerinde askeri bir kampın ve bu türden faaliyetlerin yapılması ne doğrudur ne de kamu güvenliği ve yararı ile bağdaşır. Bu nedenle askeri kampın oradan kaldırılması ertesinde herksin kullanabileceği bir kent parkına, bir yeşil alan dönüştürülmesi düşüncemizi hem belediye hem de Doğu Akdeniz Üniversitesi yetkilileriyle ele alacağız” ifadelerine yer verdi.

TAK’a yaptığı açıklamada Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay “bizim derdimiz BM’nin birtakım görevlerini yerine getirmesini önlemek olmadığı için kendilerine, yani Birleşmiş Milletlere eğer istiyorlarsa bu askeri kampı bir başka alana kaydırmalarına yardımcı olmak için yer gösterebileceğimizi de bildirdik. Dilerlerse askeri kamplarını bir başka alana kaydırabilirler. Ancak artık burada kalmalarını istemiyoruz. Bu çağda şehrin adeta orta yerinde böyle bir askeri kampın varlığı her açıdan yanlıştır” dedi. Özersay ayrıca “kuşkusuz bu sadece BM için geçerli değildir, genel olarak yerleşim alanlarının ya da turistik bölgelerin orta yerinde kalan diğer askeri kamplarla da ilgilidir. Önümüzdeki dönemde bu konularda halihazırda ilgili birimlerimizle bu yönde başlamış olduğumuz temaslarımızı ileriye taşıyacağız. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus sivil kullanıma açılacak bu türden alanların kamu yararına olacak şekilde kullanılmalarının esas alınması ve olası rant girişimlerine bu alanların kurban edilmemesi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

 

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