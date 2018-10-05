- Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı’Nın Görüşmesine Başlandı
- Kerkük’te Eş Zamanlı İki Bomba İnfilak Etti
- Hak-Sen Yetkilileri, İçişleri Bakanı İle Görüşüyor
- Hentbolda 13 Transfer Gerçekleşti
- Girne’De Sarıyer Sokak 1 Hafta Trafiğe Kapalı Olacak
- Nobel Kimya Ödülü Sahiplerini Buldu
- Cezaevi Grevi Sona Erdi!
- Öğretmenler Yarın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’Nü Kutlayacak
- “1. Baf Günü” Cumartesi Büyük Han’Da
- Endonezya’Daki Depremde Ölü Sayısı Bin 424’e Çıktı
- “Oktoberfest” Salamis’Te
- Geçitkale’de “Sakin Şehirde Çocuk Olmak” Çalıştayı
- Başbakan Tufan Erhürman Basın Odası’Nda
- Akıncı İle Erhürman Biraraya Geldi
- “Gazimağusa’Daki Bm Kampının Bulunduğu Yerden Kaldırılmasını Talep Ettik”
- Türkiye’Nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne Ali Murat Başçeri Atandı
- Maraton Tanıtılacak
- Abd’de Silahlı Saldırı
- Mtg İle Nea Salamina Barış Ve Spor Organizasyonunda Bir Araya Geliyor
- Dünya Yörüngesinde “Uydu Yarışları” Sürüyor
- 12. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı, Pazar Günü Yapılıyor
- İngiltere Vatandaşlık İçin Gerekli İngilizce Düzeyini Yükseltecek
- Putin: Rusya, Türkiye İle İdlib’de Dayanışma İçinde
- Futbolumuzun Acı Kaybı
- Dairelerin Şampiyonu Pgm
- Hak-Sen Yetkilileri İçişleri Bakanlığı’Nda Toplantı Yapacak
- Bm’Den Endonezya’Daki Deprem Ve Tsunami Mağdurlarına Yardım
- Özgür Okumuş’A Müebbet
- Fransa İçişleri Bakanı Collomb İstifa Etti
- Burhan Öçal & Alexey Botvinov Konseri 5 Ekim’De Bellapais Manastırı’Nda
- Irak’In Yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih Oldu
- Narenciye Çalıştayı Başladı
- 2017-2018 Üretim Yılı Kuraklık Haritası Açıklandı
- “Kısmet”, Tallgrass Film Festivali’Nde Yarışacak
- Sevimli Dostlar İçin Lefkoşa Hayvan Barınağı’Nda Cumartesi Buluşuluyor
- ‘Trump Bm Programlarına Mali Yardımı El Altından Durdurmayı Amaçlıyor’
- Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı’Nın Görüşmesine Başlandı
- Girne’De Sarıyer Sokak 1 Hafta Trafiğe Kapalı Olacak
- Başbakan Tufan Erhürman Basın Odası’Nda
- Cezaevi Grevi Sona Erdi!
- Öğretmenler Yarın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’Nü Kutlayacak
- “Oktoberfest” Salamis’Te
- Mtg İle Nea Salamina Barış Ve Spor Organizasyonunda Bir Araya Geliyor
- Dairelerin Şampiyonu Pgm
- Futbolumuzun Acı Kaybı
- Maraton Tanıtılacak
- Hentbolda 13 Transfer Gerçekleşti
- İngiltere Vatandaşlık İçin Gerekli İngilizce Düzeyini Yükseltecek
- Dünya Yörüngesinde “Uydu Yarışları” Sürüyor
- Nobel Kimya Ödülü Sahiplerini Buldu
- Abd’de Silahlı Saldırı
- Kerkük’te Eş Zamanlı İki Bomba İnfilak Etti
- Putin: Rusya, Türkiye İle İdlib’de Dayanışma İçinde
- Türkiye’Nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne Ali Murat Başçeri Atandı
- “1. Baf Günü” Cumartesi Büyük Han’Da
- 12. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı, Pazar Günü Yapılıyor
“Gazimağusa’Daki Bm Kampının Bulunduğu Yerden Kaldırılmasını Talep Ettik”
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Gazimağusa’da şehir merkezinde bulunan BM kampının boşaltılması gerektiğini söyledi. Özersay, TAK’a yaptığı açıklamada son New York ziyareti sırasında Birleşmiş Milletlerin üst düzey yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerde Gazimağusa’da bulunan ve “Stefanik Kampı” olarak da bilinen Birleşmiş Milletler Barış Gücüne ait askeri kampın kaldırılmasını resmen talep ettiklerini açıkladı.
1964 yılından bu yana bölgede bulunan askeri kampın bölgedeki konutların sayısının artması sonucunda artık iyice binlerce üniversite öğrencisinin yaşam alanının tam orta yerinde kaldığını ve buranın askeri maksatlarla kullanılmasını doğru bulmadıklarını vurgulayan Özersay, “burası kamunun kullanımına sunulacak şekilde ağaçlar içerisinde Mağusanın nefes alabileceği bir kent parkına dönüştürülebilir. Biz artık BM’nin bu alandan çıkmasını istiyoruz” dedi.
Hükümet kurulduktan kısa bir süre sonra adaya ziyarette bulunan BM Barış Gücü’nden sorumlu yetkililere konuyu açarak resmen başvuruda bulunduklarını, son olarak da geçen hafta New York’ta en üst düzeyde bu taleplerini detaylandırdıklarını açıklayan Özersay “kendilerine askeri kamplarını taşıyabilecekleri alternatif yer önerebileceğimizi de açıkça söyledik” ifadesini kullandı.
Özersay bahse konu barış gücü askeri kampının olduğu alanın özellikle konumu itibariyle Mağusalıların çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri bir yeşil alana, kent parkına dönüştürülebileceğini ve bu şekilde sosyal yaşam alanı olarak kullanılabileceğini vurguladı.
Barış gücü helikopterinin çeşitli bölgelerde devriye yaptıktan sonra bu askeri kamp alanı içerisinde bulunan helikopter pisti içerisine inip buradan kalktığını, çok sayıda askeri aracın da bu alandan sık kullanılan bir yola giriş-çıkış yaptığını vurgulayan Dışişleri Bakanı açıklamasında, “bu zamanda kentin orta yerinde askeri bir kampın ve bu türden faaliyetlerin yapılması ne doğrudur ne de kamu güvenliği ve yararı ile bağdaşır. Bu nedenle askeri kampın oradan kaldırılması ertesinde herksin kullanabileceği bir kent parkına, bir yeşil alan dönüştürülmesi düşüncemizi hem belediye hem de Doğu Akdeniz Üniversitesi yetkilileriyle ele alacağız” ifadelerine yer verdi.
TAK’a yaptığı açıklamada Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay “bizim derdimiz BM’nin birtakım görevlerini yerine getirmesini önlemek olmadığı için kendilerine, yani Birleşmiş Milletlere eğer istiyorlarsa bu askeri kampı bir başka alana kaydırmalarına yardımcı olmak için yer gösterebileceğimizi de bildirdik. Dilerlerse askeri kamplarını bir başka alana kaydırabilirler. Ancak artık burada kalmalarını istemiyoruz. Bu çağda şehrin adeta orta yerinde böyle bir askeri kampın varlığı her açıdan yanlıştır” dedi. Özersay ayrıca “kuşkusuz bu sadece BM için geçerli değildir, genel olarak yerleşim alanlarının ya da turistik bölgelerin orta yerinde kalan diğer askeri kamplarla da ilgilidir. Önümüzdeki dönemde bu konularda halihazırda ilgili birimlerimizle bu yönde başlamış olduğumuz temaslarımızı ileriye taşıyacağız. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus sivil kullanıma açılacak bu türden alanların kamu yararına olacak şekilde kullanılmalarının esas alınması ve olası rant girişimlerine bu alanların kurban edilmemesi olmalıdır” ifadelerini kullandı.
- “1. Baf Günü” Cumartesi Büyük Han’Da
- Sevimli Dostlar İçin Lefkoşa Hayvan Barınağı’Nda Cumartesi Buluşuluyor
- 2017-2018 Üretim Yılı Kuraklık Haritası Açıklandı
- Özgür Okumuş’A Müebbet
- Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yurda Dönüyor
- Denktaş : Elektriğe Tekrar Zam Olmaması İçin Formül Arayışındayız
- Endonezya’Daki Deprem: Ölü Sayısı Bin 203’E Yükseldi
- Ktgb Genel Kurulu Cumartesi Günü Yapılıyor
- » Akıncı Salı Günü New York’A Gidiyor
- » Zorba Balesi Yarın, Girne Amfitiyatro’Da Sahnelenecek
- » Şampiyon, Portakalcıoğlu-Özen Çifti
- » Ziraat Mühendisleri Odası, Zeytin Üreticilerine Eğitim Verdi
- » Girne’De Çarşı Şenliği Düzenlenecek
- » Hak-Sen Yetkilileri, İçişleri Bakanı İle Görüşüyor
- » Kerkük’te Eş Zamanlı İki Bomba İnfilak Etti
- » Küresel Piyasalar Fed’e Odaklandı
- » İsveç Devlet Televizyonu Çinlilerden Özür Diledi
- » Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı’Nın Görüşmesine Başlandı
- » Ab’Den Türkiye’Ye İdlib Teşekkürü
- » Türkiye’De Memurlar Çalışma Saatlerini Kendi Ayarlayacak
- » Hentbolda 13 Transfer Gerçekleşti
- » Yıldızlar, Bilal İneci İçin Güreşecek
- » Euro 2024’Ün Ev Sahibi Belli Oluyor
- » Özersay, Bm Genel Sekreter Yardımcısı Dicarlo İle Görüştü
- » Girne’De Sarıyer Sokak 1 Hafta Trafiğe Kapalı Olacak
- » Erdoğan: Yeni Havalimanı 29 Ekim’De Açılacak
- » Nobel Kimya Ödülü Sahiplerini Buldu
- » Gükad’Dan Anlamlı Kampanya
- » Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi:türkiye’Den Bu Yıl 2 Okul Yer Aldı
- » Sevimli Dostlar İçin Lefkoşa Hayvan Barınağı’Nda Cumartesi Buluşuluyor
- » Denktaş : Elektriğe Tekrar Zam Olmaması İçin Formül Arayışındayız
- » 2017-2018 Üretim Yılı Kuraklık Haritası Açıklandı
- » Cezaevi Grevi Sona Erdi!
- » İstinaf Mahkemesi Nazlı Ilıcak Ve Altan Kardeşlere Verilen Cezayı Onadı
- » Abd Dışişleri Bakanı Pompeo Kuzey Kore Lideriyle Görüşecek
- » Surlariçinde Yaşayan Çocuklara Yönelik Sosyal Sorumluluk Ve Farkındalık Etkinliği Düzenlen
- » Kantara’ya Tırmanacaklar
- » Endonezya’Daki Deprem: Ölü Sayısı Bin 203’E Yükseldi
- » Çavuşoğlu:bir Başarısızlığı Daha Artık Kimse Hazmedemez
- » Özersay, Temaslarını Tamamlayarak New York’Tan Ayrıldı
- » Ab’Den Havayolu Şirketi Ryanair’E “İş Sözleşmesi” Uyarısı
- » İdlib’De Silahlardan Arındırılacak Bölgenin Sınırları Belirlendi
- » Dikkatsizlik Yine Kaza Getirdi!
- » Enver Kaya 7. Kez Başkan
- » Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı’Nın Görüşmesine Başlandı
- » Kerkük’te Eş Zamanlı İki Bomba İnfilak Etti
- » Hak-Sen Yetkilileri, İçişleri Bakanı İle Görüşüyor
- » Hentbolda 13 Transfer Gerçekleşti
- » Girne’De Sarıyer Sokak 1 Hafta Trafiğe Kapalı Olacak
- » Nobel Kimya Ödülü Sahiplerini Buldu
- » Cezaevi Grevi Sona Erdi!
- » Öğretmenler Yarın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’Nü Kutlayacak
- » “1. Baf Günü” Cumartesi Büyük Han’Da
- » Endonezya’Daki Depremde Ölü Sayısı Bin 424’e Çıktı
- » “Oktoberfest” Salamis’Te
- » Geçitkale’de “Sakin Şehirde Çocuk Olmak” Çalıştayı
- » Başbakan Tufan Erhürman Basın Odası’Nda
- » Akıncı İle Erhürman Biraraya Geldi
- » “Gazimağusa’Daki Bm Kampının Bulunduğu Yerden Kaldırılmasını Talep Ettik”
- » Türkiye’Nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne Ali Murat Başçeri Atandı
- » Maraton Tanıtılacak
- » Abd’de Silahlı Saldırı
- » Mtg İle Nea Salamina Barış Ve Spor Organizasyonunda Bir Araya Geliyor
- » Dünya Yörüngesinde “Uydu Yarışları” Sürüyor
- » 12. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı, Pazar Günü Yapılıyor
- » İngiltere Vatandaşlık İçin Gerekli İngilizce Düzeyini Yükseltecek
- » Putin: Rusya, Türkiye İle İdlib’de Dayanışma İçinde
- » Futbolumuzun Acı Kaybı
- » Dairelerin Şampiyonu Pgm
- » Hak-Sen Yetkilileri İçişleri Bakanlığı’Nda Toplantı Yapacak
- » Bm’Den Endonezya’Daki Deprem Ve Tsunami Mağdurlarına Yardım
- » Özgür Okumuş’A Müebbet
- » Fransa İçişleri Bakanı Collomb İstifa Etti
- » Burhan Öçal & Alexey Botvinov Konseri 5 Ekim’De Bellapais Manastırı’Nda
- » Irak’In Yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih Oldu
- » Narenciye Çalıştayı Başladı
- » 2017-2018 Üretim Yılı Kuraklık Haritası Açıklandı
- » “Kısmet”, Tallgrass Film Festivali’Nde Yarışacak
- » Sevimli Dostlar İçin Lefkoşa Hayvan Barınağı’Nda Cumartesi Buluşuluyor
- » ‘Trump Bm Programlarına Mali Yardımı El Altından Durdurmayı Amaçlıyor’
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans