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04 Ekim 2018 Perşembe Saat 12:13
Akıncı İle Erhürman Biraraya Geldi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan toplantıları için bugün saat 10:30’da biraraya geldi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, haftalık olağan toplantıları için bugün saat 10:30’da biraraya geldi.
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