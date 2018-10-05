Geçitkale’de “Sakin Şehirde Çocuk Olmak” Çalıştayı

Türkiye’den 7, KKTC’den 4 Cittaslow belediyesinin katılımıyla düzenlenecek çocuk çalıştayına Geçitkale Belediyesi ev sahipliği yapıyor.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çalıştay, “Sakin Şehirde Çocuk Olmak” ana başlığı ile düzenlenecek.

Toplam 30 çocuğun katılacağı çalıştay kapsamında çocukların sakin şehirden beklentileri ortaya konacak ve bu bağlamda çocuk gözünden maket sakin şehirler kurulacak.

Sosyolog, pedagog, inşaat mühendisleri, UNICEF ve şehir planlama uzmanlarının desteği ile yürütülecek Çocuk Çalıştayı 6-7 Ekim tarihlerinde Geçitkale Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde 08.30-14.30 saatleri arasında yer alacak.