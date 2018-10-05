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Türkiye’Nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne Ali Murat Başçeri Atandı
04 Ekim 2018 Perşembe Saat 12:13

Türkiye’Nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne Ali Murat Başçeri Atandı

Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri oldu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi

Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri oldu.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay merkeze alındı.

Kanbay’dan boşalan KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri getirildi.

Ali Murat Başçeri, geçmişte de TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde müşavir olarak görev yapmıştı.

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