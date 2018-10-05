Hentbolda 13 Transfer Gerçekleşti

Hentbolda 1-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen transfer döneminde 13 sporcu transferi gerçekleşti.

2018-2019 Hentbol Sezonu transfer dönemi tamamlandı. 1-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen transfer döneminde 13 sporcu kulüp değiştirdi. Bu 13 Sporcu transfer işlemini federasyona şahsen başvurarak gerçekleştirdi. 18 yaş altı sporcular velileri ile işlem yapabildi. KKTC Hentbol Federasyonu tüzüğüne göre 30 Eylül itibari ile lisansları vizelenmeyen sporcuların şu anda veya istedikleri bir anda serbest transfer hakları mevcuttur.

Transfer döneminde 4 sporcu ile en fazla sporcu DİGEM’den başka takımlara gitti. En fazla sporcuyu bünyesine katan takımlar ise 3’er sporcuyla DAÜ, UKÜ ve YDÜ oldular.

1-15 Eylül 2018 Transfer Döneminde kulüp değiştiren sporcular: