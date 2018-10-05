Maraton Tanıtılacak

Ülkemizin en prestijli sportif organizasyonlardan olan Lefkoşa Maratonu bu yıl Kuzey Kıbrıs Türkcell ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. “Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor Maratonu” ile ilgili olarak 4 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da LT