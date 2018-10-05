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Futbolumuzun Acı Kaybı
04 Ekim 2018 Perşembe Saat 12:14

Futbolumuzun Acı Kaybı

Kıbrıs Türk Futboluna uzun yıllar hizmetleri bulunan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu eski başkanı Özer Esenyel hayata gözlerini yumdu. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı olarak 1987-1990 ile 1992-1995 yılları arasında görev üstlene

Kıbrıs Türk Futboluna uzun yıllar hizmetleri bulunan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu eski başkanı Özer Esenyel hayata gözlerini yumdu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı olarak 1987-1990 ile 1992-1995 yılları arasında görev üstlenen Esenyel anısına yarın saat 10.00’da KTFF’de bir tören düzenlenecek.

1942 yılında Madenli köyde doğdu. Futbola lise yıllarında basladi.1958-1959 sezonunda ilk kulübü olan K.Kaymaklı da futbola devam etti.1960-1961 yılında Sönmez Spora transfer oldu.1961-1962 sezonunda D.T.B. transfer oldu.1962-1963 Çetinkaya kulübüne transfer oldu.1971-1972 yıllarında G.H.Evi antrenör futbolcu olarak transfer oldu.1972-1973 sezonunda Gönyeli kulübüne transfer oldu.1975 te tekrardan Kaymaklıya geri döndü. Bu kez K.Kaymaklıda antrenör futbolcu olarak görev yaptı.1976-1978 sezonunda K.Kaymaklı’da iki dönem başkanlık yaptı.1979-1980 Cetinkaya,1989-81 K.Kaymakli,1982-84 sezonunda Gençlik Gücünü çalıstirdı.1987 Futbol Federasyonu başkanlığında 6 yıl başkanlık yaptı. Özel Esenyel ülke sporumuza büyük katkılarda bulunan bir isimdi.

 

Çok değerli büyüğümüz, KTFF eski başkanı Özer Esenyel’i kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta merhumun ailesi  olmak üzere, Özer Esenyel’in tüm sevenleri ve yakınlarına sabır, merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. KTFF’ye büyük hizmetleri geçen ve 1987-1990 ile 1992-1995 yılları arasında KTFF Başkanlığı görevini üstlenen Esenyel anısına 5 Ekim 2018 Cuma günü saat 10.00’da KTFF’de bir tören düzenlenecektir.

 

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