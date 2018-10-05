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Dairelerin Şampiyonu Pgm
Hasan Ramadan Cemil anısına geleneksel olarak düzenlenen devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasının finalinde Merkezi Cezaevi takımını mağlup eden Polis Genel Müdürlüğü Şampiyon oldu. Final maçı sonrası düzenlenen görkemli ödül töreninde takımlara kupalarını KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil ve ailesi ile sevenleri takdim etti.
Kıbrıs’ın sevilen insanlarından ve spor tutkunu merhum Hasan Ramadan Cemil anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında 2018 yılı şampiyonu Polis Genel Müdürlüğü oldu.
Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil’in öncülüğünde 2014 yılından beridir Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenen ve İbrahim Özsoy tarafından organize edilen devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasının final gecesi muhteşem geçti.
KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, UBP Lefkoşa Milletvekili ve Maliye Eski Bakanı Ersin Tatar’ın da izlediği final gecesinde Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil ve ailesi de hazır bulundu. Ödül gecesine katılmak üzere adaya gelen Arçelik A.Ş.Orta ve Yakın Doğu Satış Yöneticisi Gürhan Günal’ın da izlediği final gecesini yüzlerce sporsever keyifle izledi.
Gecenin ilk maçında Tarım Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı üçüncülük mücadelesi verdi. Karşılaşmayı 5-3 kazanan Tarım Bakanlığı turnuvayı üçüncü, Maliye Bakanlığı ise dördüncü bitirdi.
Şampiyonluk mücadelesinde Merkezi Cezaevi ile Polis Genel Müdürlüğü karşı karşıya geldi maçı 6-2 kazanan Polis Genel Müdürlüğü şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
Gecede turnuvayı organize eden İbrahim Özsoy, Işın Ramadan Cemil’e teşekkür plaketi sunarken, bu yıl turnuvaya özel statü ile katılması sağlanan Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı takımına da özel ödül takdim edildi ve KİKEV takımı tüm ekibi ile ödül gecesine renk kattı.
Turnuvanın en centilmen takımları Sayıştay Başkanlığı ile Telefon Dairesi takımlarına da büyük kupaları takdim edilirken, Ramadan Cemil İşletmeleri ailesi ve tüm aile bireyleri ödül gecesinde takımların heyecanına ortak oldu.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans