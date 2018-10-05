“Oktoberfest” Salamis’Te

Dünyanın en büyük festivallerinden olan “Oktoberfest” bira festivali Salamis Bay Conti Resort ve Tuborg işbirliğinde bugün otel bahçesinde yapılıyor.

Salamis Bay Conti Resort Otel ve Tuborg tarafından dünyanın en büyük festivallerinden olan, “Oktoberfest” festivali düzenlendi.

Orjinal konsepti korunarak gerçekleştirilen etkinliğe katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, herkese iyi eğlenceler diledi.

Gece boyunca devam edecek festivalde, birbirinden renkli eğlenceler yapilacak, katilimcilara sınırsız bira ve yiyecek ikram edilecek.