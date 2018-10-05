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Öğretmenler Yarın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’Nü Kutlayacak
04 Ekim 2018 Perşembe Saat 14:02

Öğretmenler Yarın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’Nü Kutlayacak

Öğretmenler yarın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlayacak. Gün nedeniyle Eğitim Enternasyonali’ne üye olan üç sendika bugün ortak basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk

Öğretmenler yarın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutlayacak. Gün nedeniyle Eğitim Enternasyonali’ne üye olan üç sendika bugün ortak basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve DAÜ-SEN 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle ortak basın toplantısı düzenledi. Hazırlanan ortak açıklama KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından okundu.

Açıklamada üç sendikanın üyesi olduğu Eğitim Enternasyonali’nin bu yılki Dünya Öğretmenler Günü temasını “Güçlü Öğretmen, Nitelikli Kamusal Eğitim” olarak belirlediği kaydedildi.

Eğitimin temel bir hak olarak tanındığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin de 70’inci yıl dönümü olduğu belirtilen açıklamada, dünya çapında yaklaşık 264 milyon çocuk ve gencin eğitim hakkından yoksun bırakıldığı, 617 milyon çocuk ve yetişkinin temel okuma/yazma becerisi kazanamadığı vurgulandı.

Dünya Öğretmenler Günü dolayısı ile Eğitim Enternasyonali tarafından hazırlanan bir raporun yayınlandığı kaydedilen açıklamada rapora göre öğretmenlerin dünya çapında kötü çalışma koşulları, güvencesiz çalıştırılma, yetersiz eğitim araçları ve yüksek düzeyde stresle baş etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Toplantıda konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil okulların açılmasının arından bir ay gibi bir zaman geçmesine rağmen okullardaki eksikliklerin devam ettiğini söyledi. Orta eğtimde 125, ilköğretimde ise 56 öğretmen eksikliği bulunduğunu belirten Elcil, bunun ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

Elcil, TL kullanımından dolayı son üç yılda öğretmen maaşlarında döviz bazında yüzde 68 bir gerileme olduğunu da söyledi.

Basın toplantısında tüm öğretmenler 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle Lefkoşa Büyük Han’da 19.00-22.00 saatleri arasında üç sendikanın ortak düzenleyeceği Dünya Öğretmenler Günü resepsiyonuna davet edildi.

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Öğretmenler Yarın 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’Nü Kutlayacak Haberi

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