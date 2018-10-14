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Weber: Türkiye Hiçbir Zaman Ab’Ye Üye Olamaz
13 Ekim 2018 Cumartesi Saat 19:02

Weber: Türkiye Hiçbir Zaman Ab’Ye Üye Olamaz

Önümüzdeki yıl Jean-Claude Juncker'den boşalacak olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı'na aday olan Alman politikacı Manfred Weber, "Türkiye'ye kapıları tamamen kapatacağını" açıkladı. Avrupa Parlamento

Önümüzdeki yıl Jean-Claude Juncker’den boşalacak olan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığı’na aday olan Alman politikacı Manfred Weber, “Türkiye’ye kapıları tamamen kapatacağını” açıkladı.

Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük grup olan Hristiyan demokrat Avrupa Halk Partisi’nin lideri olan Weber, “Türkiye, hiçbir zaman AB’ye üye olamaz” dedi.

Hollanda’da yayımlanan De Telegraaf gazetesine konuşan Weber, Başkan seçilmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son vereceğini söyledi.

Weber, göreve başladıktan sonra, mümkün olan en kısa sürede Türkiye’nin AB üyeliği konusunun üzerine bir “kırmızı çizgi çekmek istediğini” vurguladı.
Böyle bir karar alabilir mi?

Resmi olarak böyle bir karar sadece AB üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanları tarafından alınabiliyor. Ancak Weber, “Komisyona başkanlık edersem, Türkiye’nin AB’ye üye olamayacağını söylemek gibi bir görevim var” diye konuştu.

Alman politikacı, İngiltere’nin AB’den çıkış süreci konusunda da karamsar olduğunu dile getirdi. Weber’e göre, AB ile İngiltere arasında katı bir ayrılık süreci olacak. Bunun nedeni de, İngiltere Başbakanı Therasa May’e rağmen, anlaşmaya İngiltere Parlamentosu’nun destek vermemesi.

Juncker’nin AB Komisyonu’ndaki başarılı çizgisini sürdürmek istediğini belirten Weber, EPP tarafından onaylanması halinde başkanlık için en şanslı aday olarak görülüyor.

Almanya’daki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin de Başkan Yardımcısı olan Weber’in adaylığına, Alman Başbakanı Angola Merkel de destek veriyor. AB Komisyonu Başkan adayı, önümüzdeki ay EPP’nin Helsinki’de yapılacak genel kurulunda netleştirilecek.

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