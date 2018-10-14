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13 Ekim 2018 Cumartesi Saat 19:02
Hindistan’Da Toprak Kayması
Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında, Titli kasırgasından kaçanların sığındığı geçici barınağın yıkılması sonucu enkaz altında kalan 12 kişiye ulaşılamıyor. Ulusal Afet Koruma Gücü Söz
Hindistan’ın doğusundaki Orissa eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında, Titli kasırgasından kaçanların sığındığı geçici barınağın yıkılması sonucu enkaz altında kalan 12 kişiye ulaşılamıyor.
Ulusal Afet Koruma Gücü Sözcüsü Krişhan Kumar, Orissa eyaletinin Gajapati bölgesinde cuma günü kasırga mağdurlarının sığınması için kurulan barınağın şiddetli yağışın yol açtığı toprak kaymasında yıkıldığını ifade etti.
Kumar, göçük altında kalan 12 kişiye ulaşılamadığını belirtti.
Kasırga, Orissa eyaleti ile güneydeki Andra Pradeş eyaletini etkilemişti. Andra Pradeş’te en az 8, Orissa’da ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.
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