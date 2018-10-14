1’inci Aselsan Akademi Çalıştayı başladı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün evsahipliği yaptığı çalıştaya, ODTÜ’nün yanısıra Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden akademisyenler ile ASELSAN Şirketi yetkilileri katılıyor.

3 gün boyunca çeşitli sunumlarla devam edecek olan çalıştayın açılış konuşması ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal tarafından yapıldı.

Prof. Dr. Baykal, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü olarak Aselsan Akademi’nin bir paydaşı olmaktan mutlu olduklarını belirterek, Aselsan Akademi’nin oluşmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Baykal, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün kuruluşu, amaçları, misyonu, akademik kadrosu, öğrencileri ve araştırma alanları hakkında bilgiler vererek, oluşturdukları Kalkanlı Teknoloji Vadisi ile ülkedeki teknoloji çalışmalarını ve araştırma faaliyetlerinin kapsamını genişletmek istediklerini ifade etti.

Çalıştayın açılışında daha sonra ASELSAN adına söz alan Prof. Dr. Mehmet Çelik, Aselsan Şirketi’nin çalışma alanları hakkında bilgiler verdi.

Çelik, Kuzey Kıbrıs’ın ASELSAN için önemine değinerek, yapılacak çalışmaların, Kuzey Kıbrıs’ın bir teknoloji adası olmasına katkı koymasını temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi.

3 gün sürecek çalıştayda, teknoloji alanında yapılan çalışmalar, devam eden projeler ve proje önerileri ele alınacak.