- Darryl James Palmer Ydü ‘De..!
- Maç Naklen Yayınına Devam
- K-Pet Liglerinde 4.hafta Hakemleri Açıklandı
- Aselsan Akademi Çalıştayı Başladı
- Piyanist Gülseren Sadak’In Resitali Bellapais Manastırı’Nda
- E-Kimlik Hizmet Ağı, Lefkoşa Kaymakamlığı’Nda Devreye Giriyor
- Michael Kasırgası’Nın Bilaçosu Artıyor: 13 Ölü
- Weber: Türkiye Hiçbir Zaman Ab’Ye Üye Olamaz
- Imf Küresel Büyüme Beklentilerini Düşürdü
- Trump, Rahip Brunson’U Bugün Ağırlayacak
- Açılış Kokteyli Yapıldı
- Abd’Li Rahip Brunson, 4. Kez Hakim Karşısında
- Bisiklet Tutkunları Seminerde Buluşuyor
- Türkiye’De 2019 Yılı Yatırım Programı’Na Yeni Proje Alınmayacak
- Hindistan’Da Toprak Kayması
- Ak Parti’Li Yazıcı’Dan Brunson Kararıyla İlgili Açıklama
- Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Sürüyor
- Endonezya’Da Şiddetli Yağış: 22 Ölü
- Mtg Yeni Tesisine Kavuştu
- Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
- Akıncılar Köy Meydanı Bugün Şenlendi
- Özyiğit “Isesco 13. Eğitim,bilim Ve Kültür Genel Konferansı”Na Katıldı
- Suudi Arabistan’In İstanbul Başkonsolosluğu Önündeki Bekleyiş Sürüyor
- Piyanist Sadak’In Resitali Yarın Akşam Bellapaıs Manastırı’Nda
- Tc Dışişleri Bakanlığı’Ndan Tepki!
- Yamaç Paraşütçülerimiz 2.oldu
- Hindistan’Da Domuz Gribi 56 Can Aldı
- Imf Küresel Finansal İstikrar Raporu’nu Yayımladı
- 17. Zeytin Festivali, Bu Akşam Bülent Ortaçgil Konseriyle Tamamlanıyor
- Makenzi Plajındaki Hurmalar Toplanarak Vatandaşlara Dağıtıldı
- Harid Fedai Ölüm Yıldönümünde Anıldı
- İtalya’Da Öğrenciler Hükümetin Eğitim Planını Protesto Etti
- Elvan: İlişkilerimizi Daha Da Güçlendirecek Bir Altyapıya Kavuşuyoruz
- Nar Panayırı Bugün Yapılıyor
- Tc Cumhurbaşkanlığı’Ndan Rahip Brunson Açıklaması
- Dün En Çok Yağmur Ziyamet’E Düştü
- Nar Panayırı Bugün Yapılıyor
- Akıncılar Köy Meydanı Bugün Şenlendi
- Piyanist Sadak’In Resitali Yarın Akşam Bellapaıs Manastırı’Nda
- Piyanist Gülseren Sadak’In Resitali Bellapais Manastırı’Nda
- 17. Zeytin Festivali, Bu Akşam Bülent Ortaçgil Konseriyle Tamamlanıyor
- Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
- Mtg Yeni Tesisine Kavuştu
- Yamaç Paraşütçülerimiz 2.oldu
- Maç Naklen Yayınına Devam
- K-Pet Liglerinde 4.hafta Hakemleri Açıklandı
- Bisiklet Tutkunları Seminerde Buluşuyor
- Darryl James Palmer Ydü ‘De..!
- Açılış Kokteyli Yapıldı
- Imf Küresel Büyüme Beklentilerini Düşürdü
- Imf Küresel Finansal İstikrar Raporu’nu Yayımladı
- Hindistan’Da Domuz Gribi 56 Can Aldı
- Michael Kasırgası’Nın Bilaçosu Artıyor: 13 Ölü
- İtalya’Da Öğrenciler Hükümetin Eğitim Planını Protesto Etti
- Trump, Rahip Brunson’U Bugün Ağırlayacak
- Türkiye’De 2019 Yılı Yatırım Programı’Na Yeni Proje Alınmayacak
Özyiğit “Isesco 13. Eğitim,bilim Ve Kültür Genel Konferansı”Na Katıldı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren ISESCO Teşkilatı tarafından düzenlenen ISESCO 13. Eğitim, Bilim ve Kültür Genel Konferansı”na katıldı.
Fas’ın Başkenti Rabat’ta ISESCO Merkezi içerisinde düzenlenen konferansa, 54 üye ülke ve 3 gözlemci üye ülkelerin Eğitim, Bilim, Kültür ve İletişim Bakanları ile birlikte, temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yetkilileri katıldı.
Teşkilatın politikaları ve stratejileri hakkında katılımcılara bilgi verilmesiyle başlayan konferans üye ülke temsilcilerinin konuşmalarıyla devam etti.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit konferansta yaptığı konuşmada, KKTC’nin eğitim ve kültür alanları hakkında bilgi verdi. Kuzey Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’de önemli bir yüksek öğretim merkezi haline geldiğini belirten Özyiğit, yükseköğretimin ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını ifade etti.
145 farklı ülkeden yaklaşık 100.000 öğrencisi, 65 farklı ülkeden akademisyenleri olan Kuzey Kıbrıs’ta yükseköğretimin uluslararası karakteri ve çeşitliliğinin açıkça görülmekte olduğunu söyleyen Özyiğit, ayrıca üniversitelerimizde eğitim görmek isteyen üye devletlerden öğrencilere “Eğitim Değişim Programı” kapsamında burs verildiğini ve bu sayının 2018 yılında 10’dan 20’ye çıkarıldığını aktardı, yükseköğretim alanında ilişkilerin daha da geliştirilebileceğine inanç belirtti.
Bakan Özyiğit ayrıca, KKTC hükümetinin Kıbrıs’ta kültüre ve kültür mirasının korunmasına büyük önem verdiğini vurgulayarak, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kıbrıs’ın, İslami kültürel miras dahil olmak üzere, çeşitli kökenlerden önemli kültürel miraslara sahip olduğunu, hükümet olarak bu mirası korumak için de çalıştıklarını belirtti.
Özyiğit, kültür alanında üye devletler ve ISESCO ile işbirliği yapabileceklerini ve bu ilişkilerin arttırarak genişletilebileceğini de kaydetti.
Kuzey Kıbrıs ile üye devletler arasındaki işbirliğinin eğitim ve kültür dahil olmak üzere çeşitli alanlarda geliştiğini görmekten memnuniyet duyduklarını kaydeden Özyiğit bu işbirliğinin ekonomi, ulaşım, turizm, spor gibi alanlarda da daha fazla geliştirilebileceğini kaydetti.
Bakan Özyiğit, Konferansın yanı sıra Fas Kültür ve İletişim Bakanı Mohamed Laaraj, ISESCO Genel Sekreteri Dr. Abdulaziz Othman Altwaijri ve Azerbaycan Kültür Bakanı Dr. Garayev Abulfas Mursal Oglu başta olmak üzere konferansa katılan bazı üye ülkelerin Eğitim ve Kültür Bakanları ile ülkelerarası öğrenci değişim programları ve ülkemizdeki yükseköğretim olanakları ile ilgili alışverişinde de bulundu.
Cemal Özyiğit ayrıca konferansın ve temaslarının ardından TC Rabat Büyükelçisi Ethem Berkan Öz ile de biraraya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
- Harid Fedai Ölüm Yıldönümünde Anıldı
- Dün En Çok Yağmur Ziyamet’E Düştü
- Özyiğit “Isesco 13. Eğitim,bilim Ve Kültür Genel Konferansı”Na Katıldı
- Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Sürüyor
- E-Kimlik Hizmet Ağı, Lefkoşa Kaymakamlığı’Nda Devreye Giriyor
- “1. Baf Günü” Cumartesi Büyük Han’Da
- Sevimli Dostlar İçin Lefkoşa Hayvan Barınağı’Nda Cumartesi Buluşuluyor
- 2017-2018 Üretim Yılı Kuraklık Haritası Açıklandı
- » Darryl James Palmer Ydü ‘De..!
- » Aselsan Akademi Çalıştayı Başladı
- » Maç Naklen Yayınına Devam
- » K-Pet Liglerinde 4.hafta Hakemleri Açıklandı
- » E-Kimlik Hizmet Ağı, Lefkoşa Kaymakamlığı’Nda Devreye Giriyor
- » Piyanist Gülseren Sadak’In Resitali Bellapais Manastırı’Nda
- » Michael Kasırgası’Nın Bilaçosu Artıyor: 13 Ölü
- » Weber: Türkiye Hiçbir Zaman Ab’Ye Üye Olamaz
- » Türkiye’De 2019 Yılı Yatırım Programı’Na Yeni Proje Alınmayacak
- » Abd’Li Rahip Brunson, 4. Kez Hakim Karşısında
- » Imf Küresel Büyüme Beklentilerini Düşürdü
- » Imf Küresel Finansal İstikrar Raporu’nu Yayımladı
- » Makenzi Plajındaki Hurmalar Toplanarak Vatandaşlara Dağıtıldı
- » Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
- » Tc Dışişleri Bakanlığı’Ndan Tepki!
- » Hindistan’Da Toprak Kayması
- » Endonezya’Da Şiddetli Yağış: 22 Ölü
- » Trump, Rahip Brunson’U Bugün Ağırlayacak
- » İtalya’Da Öğrenciler Hükümetin Eğitim Planını Protesto Etti
- » Tc Cumhurbaşkanlığı’Ndan Rahip Brunson Açıklaması
- » Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Sürüyor
- » Piyanist Sadak’In Resitali Yarın Akşam Bellapaıs Manastırı’Nda
- » Nar Panayırı Bugün Yapılıyor
- » Suudi Arabistan’In İstanbul Başkonsolosluğu Önündeki Bekleyiş Sürüyor
- » Açılış Kokteyli Yapıldı
- » Bisiklet Tutkunları Seminerde Buluşuyor
- » Hindistan’Da Domuz Gribi 56 Can Aldı
- » 17. Zeytin Festivali, Bu Akşam Bülent Ortaçgil Konseriyle Tamamlanıyor
- » Akıncılar Köy Meydanı Bugün Şenlendi
- » Yamaç Paraşütçülerimiz 2.oldu
- » Ak Parti’Li Yazıcı’Dan Brunson Kararıyla İlgili Açıklama
- » Mtg Yeni Tesisine Kavuştu
- » Elvan: İlişkilerimizi Daha Da Güçlendirecek Bir Altyapıya Kavuşuyoruz
- » Özyiğit “Isesco 13. Eğitim,bilim Ve Kültür Genel Konferansı”Na Katıldı
- » Dün En Çok Yağmur Ziyamet’E Düştü
- » Harid Fedai Ölüm Yıldönümünde Anıldı
- » Darryl James Palmer Ydü ‘De..!
- » Maç Naklen Yayınına Devam
- » K-Pet Liglerinde 4.hafta Hakemleri Açıklandı
- » Aselsan Akademi Çalıştayı Başladı
- » Piyanist Gülseren Sadak’In Resitali Bellapais Manastırı’Nda
- » E-Kimlik Hizmet Ağı, Lefkoşa Kaymakamlığı’Nda Devreye Giriyor
- » Michael Kasırgası’Nın Bilaçosu Artıyor: 13 Ölü
- » Weber: Türkiye Hiçbir Zaman Ab’Ye Üye Olamaz
- » Imf Küresel Büyüme Beklentilerini Düşürdü
- » Trump, Rahip Brunson’U Bugün Ağırlayacak
- » Açılış Kokteyli Yapıldı
- » Abd’Li Rahip Brunson, 4. Kez Hakim Karşısında
- » Bisiklet Tutkunları Seminerde Buluşuyor
- » Türkiye’De 2019 Yılı Yatırım Programı’Na Yeni Proje Alınmayacak
- » Hindistan’Da Toprak Kayması
- » Ak Parti’Li Yazıcı’Dan Brunson Kararıyla İlgili Açıklama
- » Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Sürüyor
- » Endonezya’Da Şiddetli Yağış: 22 Ölü
- » Mtg Yeni Tesisine Kavuştu
- » Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
- » Akıncılar Köy Meydanı Bugün Şenlendi
- » Özyiğit “Isesco 13. Eğitim,bilim Ve Kültür Genel Konferansı”Na Katıldı
- » Suudi Arabistan’In İstanbul Başkonsolosluğu Önündeki Bekleyiş Sürüyor
- » Piyanist Sadak’In Resitali Yarın Akşam Bellapaıs Manastırı’Nda
- » Tc Dışişleri Bakanlığı’Ndan Tepki!
- » Yamaç Paraşütçülerimiz 2.oldu
- » Hindistan’Da Domuz Gribi 56 Can Aldı
- » Imf Küresel Finansal İstikrar Raporu’nu Yayımladı
- » 17. Zeytin Festivali, Bu Akşam Bülent Ortaçgil Konseriyle Tamamlanıyor
- » Makenzi Plajındaki Hurmalar Toplanarak Vatandaşlara Dağıtıldı
- » Harid Fedai Ölüm Yıldönümünde Anıldı
- » İtalya’Da Öğrenciler Hükümetin Eğitim Planını Protesto Etti
- » Elvan: İlişkilerimizi Daha Da Güçlendirecek Bir Altyapıya Kavuşuyoruz
- » Nar Panayırı Bugün Yapılıyor
- » Tc Cumhurbaşkanlığı’Ndan Rahip Brunson Açıklaması
- » Dün En Çok Yağmur Ziyamet’E Düştü
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans