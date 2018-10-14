E-Kimlik Hizmet Ağı, Lefkoşa Kaymakamlığı’Nda Devreye Giriyor

E-kimlik hizmet ağı, pazartesi gününden itibaren Girne, Mağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke Kaymakamlıkları’ndan sonra Lefkoşa Kaymakamlığı’nda da devreye giriyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, E-kimlik ile ilgili işlemler kısa bir süre sonra da Akdoğan, Çamlıbel, Geçitkale ve Mehmetçik bucaklarında hizmete girecek.