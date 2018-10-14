Tc Dışişleri Bakanlığı’Ndan Tepki!

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan-Mısır-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında gerçekleştirilen üçlü zirve toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride, Türkiye’ye yapılan temelsiz atıfların esefle karşılandığını bildirdi.

Sözcü Aksoy, üçlü zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiriye ilişkin bir soruya yönelik yaptığı yazılı açıklamada, “Yunanistan’ın Girit adasının Elunda kentinde, 10 Ekim’de düzenlenen Yunanistan-Mısır-GKRY üçlü zirve toplantısı sonunda yayımlanan ortak bildiride, ülkemize yapılan temelsiz atıflar esefle karşılanmıştır.” ifadesini kullandı.

Aksoy, Kıbrıs Adası’nda 1963-1974 yıllarında Kıbrıs Rum tarafınca Kıbrıs Türk halkına uygulanan mezalimin unutularak,Kıbrıs sorununun, Türkiye’nin 1960 Garanti Antlaşması’nın verdiği hakka dayanarak 1974’te gerçekleştirdiği Barış Harekatı’na bağlanmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hami Aksoy, “Kıbrıs Türk halkının Ada’nın ortak sahibi olmasından kaynaklanan haklarının ve çıkarlarının korunmasına yönelik çabalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Bölgede Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru hakları ve çıkarları hilafına adım atanlar, bölgede Türkiye’yi yok saymaya kalkışanlar, emellerine asla ulaşamayacaklardır.” İfadelerini kullandı.